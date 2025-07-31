U12世界盃／單局灌進7分 中華隊退多明尼加奪複賽首勝

2025年U12世界盃棒球賽在經過一天休兵後，今天展開複賽超級循環賽賽程，中華隊在首場比賽遭遇預賽展現強大火力的多明尼加，靠著第3局灌進7分，加上投手群聯手成功封鎖多明尼加打線，最終以9：4搶下複賽首勝。

中華隊在本屆U12世界盃棒球賽A組預賽繳出4勝1敗佳績，唯一輸掉的一場比賽就是敗給日本，不過仍是與日本、墨西哥攜手晉級複賽，並將預賽對戰成績帶入複賽。

在複賽的首場比賽，中華隊則是碰上預賽進攻火力強大的多明尼加，先攻的中華隊在1局上半就曾攻佔滿壘，不過卻因為雙殺打錯失得分良機；而中華隊先發投手李秉容在第二局也出現控球亂流，在先解決首位打者後，接下來卻連續投出四壞球保送，教練團也果斷換投改由謝承濬接任，而他也隨即三振對手，穩定軍心，並讓多明尼加打者再擊出飛球出局，成功化解失分危機。

三局上半中華隊陳啟盛靠著不死三振以及多明尼加捕手傳球失誤一口氣站上二壘，隨後何羣四壞球保送上壘後，下一棒的謝承濬也挨了一記觸身球，中華隊攻佔滿壘，儘管多明尼加隨即進行換投，但接任的薩帕塔（Bryan Zapata）仍是送出四壞球保送，讓中華隊先馳得點。

而中華隊在該局攻勢並未停止，張允恩在兩出局後擊出強勁的平飛球形成安打，將二、三壘跑者送回本壘，並且發動雙盜壘再度攻佔二、三壘，而薩帕塔又連續送出兩次四壞球保送，再送給中華隊第4分，且多明尼加更換投手後，又因為投手犯規再度奉送中華隊一分，加上李權恩隨後又打出清壘的二壘安打打，中華隊單局灌進7分。

落後的多明尼加儘管在第4局下半吹起反攻號角拿下3分，但中華隊6局上半趁著多明尼加守備失誤再度添加2分保險分，最終中華隊就以9：4搶下複賽首勝，與美國、日本、南韓同為2勝1敗。

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