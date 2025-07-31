U18世界盃／林珺希培訓飆148公里有望二刀出賽 目標拚旅外

U18世界盃棒球賽台灣培訓隊持續集訓，來自大溪高中好手林珺希規劃二刀出賽，先前藍白賽登板後援曾飆出148公里、有終結者潛力，他也希望以學長廖宥霖為目標、畢業拚旅外。

U18世界盃棒球賽在打完國內選拔賽玉山盃青棒賽後選出36人培訓名單、展開第一階段集訓，透過藍白對抗賽觀察球員表現，29日篩選出24人培訓名單，最終正選名單將選出20人，U18世界盃將於9月5日在日本沖繩開打。

U18世界盃棒球賽培訓隊持續在台南集訓，24人培訓名單中有9名投手，野手群中張乙安、林珺希在母隊都是投打二刀好手。

台灣隊總教練廖宏淵接受中央社記者訪問時表示，張乙安主要設定擔任野手，要在正式賽登板投球的機率會比較小，林珺希若有留在正選名單中，按照規劃應該會後援登板。

林珺希在先前藍白對抗賽也有登板後援，最快投到148公里，廖宏淵稱讚林珺希球質重，有成為終結者的特質。

林珺希透露，其實國中階段沒有擔任投手，國中畢業那年打小馬賽事，教練團給他機會登板嘗試，登板球速達約137公里，升上高中開始練投，剛開始球速約140公里出頭，高中階段球速進步多、目前最快球速就是148公里。

暑假升高三的林珺希表示，首度被選入國手培訓隊，集訓的訓練方式覺得很新奇，目標就是拚進正選名單、打出好成績幫助球隊。

林珺希自評高中階段身材進步，打擊是屬於力量型的，但還是希望提升力量和擊球確實度，維持二刀出賽，也盼最快球速可提升至152公里，希望追隨今年畢業的大溪學長廖宥霖腳步、畢業挑戰旅外。

商品推薦