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足球／Attackers FC赴西班牙移訓收成效 10：0大勝對手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Kaohsiung Attackers FC總教練翁偉賓（左）要求持球轉移速度更快讓球隊大勝。圖／柏文事業股份有限公司提供
Kaohsiung Attackers FC總教練翁偉賓（左）要求持球轉移速度更快讓球隊大勝。圖／柏文事業股份有限公司提供

Formosa 7s國際七人制足球邀請賽今天進入第二天賽程，U13組在高雄楠梓足球場上演一場精彩對決，由地主隊Kaohsiung Attackers FC U13以壓倒性表現以10：0擊敗來自台南的東門城足球俱樂部。  

Kaohsiung Attackers FC今天展現出優異的組織能力與壓迫速度，尤其由背號8號中場核心陳柏諺主導節奏，多次成功完成中場轉移與助攻。  

Kaohsiung Attackers FC總教練翁偉賓表示，身為中場中軸的陳柏諺，持球視野廣闊、節奏掌控得宜，徹底壓制對手防線，「柏諺非常認真貫徹球隊策略，他的快速轉移讓我們在兩側創造大量射門空間，也拉開了對方的防線。」  

另外背號11號的前鋒陳柏翰則以出色的盤帶與突破能力斬獲兩球，充分展現U13球員中少見的個人技術與冷靜處理球能力。球隊設定本場比賽的戰術主軸是「快速轉移球權、掌握節奏」，目的就是要讓對手難以適應比賽節奏，進而創造空檔與射門機會。

值得一提的是Kaohsiung Attackers FC於七月初曾前往西班牙進行學習與交流，球員們在當地比賽中受到極大刺激，明顯提升對比賽節奏與位置判斷的認知。

翁偉賓強調，「以前孩子們會傻傻站著等球，但現在開始會思考場上的狀況，主動做出判斷與調整。」目前球隊暫列小組第三，並將於8月2日上午迎戰來自日本的LIGAR俱樂部，由足翼運動行銷引進。此戰被視為小組關鍵之戰，教練團與球員皆摩拳擦掌，蓄勢待發。

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陳柏諺

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