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U12世界盃／左右打都開轟 日本隊外山泰基：依投手球種判斷

中央社／ 台南31日電
U12世界盃棒球賽日本隊野手外山泰基（圖）賽會至今累計2轟，31日超級循環賽複賽對上韓國隊，每個打席也是右打、左打一直交換，全場3打數敲出1支安打。中央社
U12世界盃棒球賽日本隊野手外山泰基（圖）賽會至今累計2轟，31日超級循環賽複賽對上韓國隊，每個打席也是右打、左打一直交換，全場3打數敲出1支安打。中央社

U12世界盃棒球賽日本隊「左右開弓」外山泰基目前賽會左右打各敲1轟，今天與韓國比賽也是左、右打互換，連總教練都直言想知道為什麼，外山泰基揭秘，會依照節奏、投手球種判斷。

U12世界盃棒球賽日本隊野手外山泰基目前累計2轟，預賽對台灣用右打開轟，昨天對墨西哥比賽則用左打開轟，今天超級循環賽（Super Round）複賽對上韓國隊，每個打席也是右打、左打一直交換，今天3打數敲出1支安打。

日本隊總教練大久保秀昭被問起外山泰基為什麼一直換左右打，笑著回答「我也很想要知道」，可能是球員照著自己的直覺調整，也不曉得這樣是好是壞、就讓球員自由發揮。

外山泰基解釋，首打席被三振，覺得節奏抓不太到，高球會揮空，第2打席面對的投手球路偏高，所以換成左打攻擊，第3打席面對右投，覺得節奏可以掌握得不錯、又換回右打；要採用右打還是左打，會根據投手球種偏高或者低，以及抓節奏判斷。

外山泰基透露，一開始其實是右打，但爸爸也是左右開弓，加上自己腳程不錯，如果練左打可以有比較多內野安打的機會，才開始練左右開弓，曾參加田徑400公尺接力、擔任最後一棒，最後拿下全國第3名。

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