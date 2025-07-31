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U12世界盃／日本橋本翔太朗完封韓國 複賽奪勝

中央社／ 台南31日電
2025年U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽31日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，日本隊橋本翔太朗（圖）投6局僅被敲1安，率隊以4比0完封韓國搶勝。中央社
2025年U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽31日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，日本隊橋本翔太朗（圖）投6局僅被敲1安，率隊以4比0完封韓國搶勝。中央社

U12世界盃棒球賽日本複賽首戰與韓國交手，投手橋本翔太朗6局僅被敲1安、完封韓國隊，以4比0搶勝。這是他在賽會投出個人第2場完封勝，教頭認為他的鬥志、自信都提升了。

U12世界盃棒球賽超級循環賽（Super Round）複賽在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉行，日本隊帶著1勝1敗戰績晉級，首戰對上賽前不敗的韓國隊，形成投手戰。

日本隊2局下2人出局後，連續選到4次四壞保送、擠回1分；5局下再起攻勢，靠著安打、接連四壞保送，滾地球添分，高飛犧牲打再送回分數；大原颯二郎則擊出二壘打，送回團隊第4分。

日本隊先發投手橋本翔太朗展現壓制力，前5局沒被敲出安打，只讓韓國隊打者靠著失誤上壘，直到6局1人出局後，才被敲出安打，但沒讓韓國隊延續攻勢。

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽31日在台南開打，日本隊首戰靠著橋本翔太朗（右）6局僅被敲1安好投，順利完封韓國隊搶勝，賽後橋本翔太朗開心振臂慶祝。中央社
U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽31日在台南開打，日本隊首戰靠著橋本翔太朗（右）6局僅被敲1安好投，順利完封韓國隊搶勝，賽後橋本翔太朗開心振臂慶祝。中央社

橋本翔太朗完投6局僅被敲出1支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，無失分，投出個人賽會第2場完封勝，幫助日本搶下複賽首勝，賽後日本、韓國隊戰績都為2勝1敗。

日本隊今天面對韓國隊投手，比賽前半段打線發揮不如預期，總教練大久保秀昭表示，日本隊今天整體打擊狀況不是很理想，加上韓國隊投手不錯，有感受到韓國隊想要搶全勝的企圖，派出的投手預賽也沒有登板投過。

大久保秀昭稱讚橋本翔太朗表現非常好，也透露考量用球數，本來考慮是否提前換投，讓橋本翔太朗之後的比賽還可以登板；但考量領先差距不大、換下來可能會輸掉，還是選擇讓橋本翔太朗投完。

大久保秀昭表示，橋本翔太朗原本個性比較內向，在球隊中不太會吵吵鬧鬧，但對古巴投出完封勝後，明顯感覺到自信和鬥志提升，表情都不太一樣了。

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韓國隊 日本隊

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