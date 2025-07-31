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中職／中信兄弟啦啦隊韓籍4本柱 桃機合體大跳應援舞

中央社／ 桃園機場31日電
中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員李丹妃（右2）、邊荷律（左2）、金渡兒（右）及JJUBI（左）31日在桃園國際機場合體，向粉絲比出大愛心致意。中央社
中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍成員李丹妃（右2）、邊荷律（左2）、金渡兒（右）及JJUBI（左）31日在桃園國際機場合體，向粉絲比出大愛心致意。中央社

中職中信兄弟啦啦隊女孩Passion Sisters「韓籍4本柱」李丹妃、邊荷律、金渡兒及JJUBI今天在桃機合體，大批粉絲前往接機，4人更現場大跳應援舞，吸引眾人目光。

李丹妃、邊荷律、金渡兒3人在下午陸續搭機抵達台灣，早已在台灣的JJUBI特別前往桃機接機，許多粉絲今天一早就前往桃園機場守候，更準備了手繪大海報、寫有4人名字的手拿板等在接機大廳等候，4人抵達接機大廳就熱情地為粉絲簽名，讓接機的球迷都感到非常開心。

李丹妃接受媒體聯訪時透過翻譯表示，很開心能看到2名隊員加入中信兄弟，希望他們也可以展開很多活動，現在已快要接近球季末了，希望可以趕快跟2人親近起來。

邊荷律說，非常開心有2名姐姐的加入，雖然她自己也想成為前輩，但姐姐們的加入她也很開心。

金渡兒先以中文表示「真的真的很開心」，隨後透過翻譯表示，能加入她的夢想球隊真的非常開心，希望藉由2名前輩能夠在台灣展開活動，也要向2人好好學習。她也謝謝富邦球隊讓她能展開啦啦隊活動，感謝富邦球迷一直的支持，現在她會與中信球隊一起邁向總冠軍，請大家多多期待。

JJUBI指出，能加入Passion Sisters真的非常開心，她會為了中信兄弟的勝利努力應援。

Passion Sisters「韓籍4本柱」李丹妃、邊荷律、金渡兒及JJUBI隨後也在現場跳起應援舞，回饋前來接機的球迷。

中信兄弟啦啦隊女孩Passion Sisters，24日公布新加入的韓籍成員金渡兒、JJUBI，2人皆有韓職球隊應援經歷。

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Passion 啦啦隊 中信兄弟

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