U12世界盃／瓦拉德斯敲第3轟打哭墨西哥 美國明交手中華隊

U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽今天開打，美國隊瓦拉德斯敲出個人賽會第3轟，率隊以7比1擊敗墨西哥；美國明天將與台灣交手，總教練馬德森稱讚台灣是很好球隊、也希望贏下比賽。

美國隊此次賽會預賽戰績4勝1敗，帶著1勝1敗晉級超級循環賽（Super Round）複賽，今天首戰與同樣帶著1勝1敗晉級的墨西哥隊交手。

墨西哥隊1局下靠著陽春砲先馳得點，美國3局上靠著接連安打、失誤、野手選擇超前比數，5局上靠著接連四壞保送、瓦拉德斯（Kristian Valadez）開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，還因此打哭墨西哥投手，讓墨國教頭走上投手丘安慰；6局上又靠著卡森（JackCarson）代打敲出二壘打、再添2分保險分。

美國隊賽後戰績累積2勝1敗，總教練馬德森（Bryan Madsen）賽後接受媒體聯訪表示，還有很長一段路要走，打擊狀況雖然有越來越好，但對上層級比較好的投手，還是沒有掌握得很好，希望可以盡快調適。

被問起瓦拉德斯的表現，馬德森提到，美國隊陣中有很多很好的球員，瓦拉德斯也是其中一個，有找到適合自己的攻擊策略、展現出能力。

美國隊本屆賽事也可以看到使用不少小球戰術，馬德森表示，小球也是比賽的一部分，隊上沒有真的算是大砲的打者，希望透過戰術配合，看可以打到什麼程度。

瓦拉德斯從6歲開始打球，偶像是美職聖地牙哥教士的球星馬查多（Manny Machado）；對於目前為止的全壘打發揮，瓦拉德斯表示，打出全壘打當然很開心，但最重要的是團隊可以贏球。

⚾HOMERUN! A 3-run homerun by 🇺🇸 Kristian Valadez gives 🇺🇸 USA a 5-1 lead in the 5th inning!

WBSC U-12 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/2RWvJj2f5X — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) 2025年7月31日

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