快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

中職／Fubon Angels mini成軍有10人！8月12日新莊登場增右外野應援

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「Fubon Angels mini」10人入選創歷年新高，8月12日新莊主場首次亮相。圖／富悍將隊提供
「Fubon Angels mini」10人入選創歷年新高，8月12日新莊主場首次亮相。圖／富悍將隊提供

富邦育樂今天正式公布旗下富邦悍將富邦勇士隊專屬啦啦隊Fubon Angels今年練習生名單，共有10位成員入選，創下歷屆練習生人數新高，未來將以「Fubon Angels mini」團名出發，這批新血將從8月12日起在新莊棒球場首次公開亮相，加入悍將下半季賽事、2025-26勇士主場賽事應援行列，為場邊注入全新活力。

「2025 Fubon Angels mini」徵選自4月啟動報名程序以來，吸引超過800位應徵者投遞資料，經由三階段程序選拔，最終由富邦育樂陳昭如總經理、1500聲量音創學院劉建安資深總監、Fubon Angels大頭與BEN TEAM舞團總監班班老師共同選出10位兼具舞台表現、應援潛力與個人魅力的成員，展現Fubon Angels持續深化專業應援團隊品質的堅持與決心。

陳昭如表示：富邦育樂自2021年首創國內啦啦隊練習生制度至今，已成功培養出多名優秀的啦啦隊成員，以FA練習生身分加入的大頭，便因優異表現成為今年明星賽舞蹈總監；未來富邦育樂將持續深化人才發展、推動跨界合作，培養更多具潛力的新生代站上更大舞台，為台灣運動娛樂注入新能量。

本屆mini成員風格多元，來自不同專業與背景，包含舞蹈老師、廣告演員、職籃啦啦隊成員、選美冠軍、KPOP Cover舞者、表演藝術系學生等，具備高度潛力與親和力。成員介紹如下：

Laynee：YT千萬點閱率人氣K POP舞團KEYME成員，表演經驗豐富。雖個性靦腆，但在舞台上展現截然不同的氣場，動作乾淨俐落、節奏感強。此次初次挑戰職業啦啦隊，展現極高可塑性與舞台感染力，具備突破潛力。

呱呱：甜美形象與修長身形令人印象深刻，擅長韓系風格舞蹈，舞台表現力極具爆發力。她的眼神與肢體律動極具鏡頭感，是團隊中不可忽視的視覺焦點之一。

小芊：過去曾以紅運少女身分登上臺北大巨蛋，對應援現場節奏與觀眾互動已有初步經驗。個性活潑開朗，面對挑戰總是充滿幹勁，對加入 Fubon Angels 有著明確目標與堅定信念。

艾曼達：同樣擁有紅運少女及大巨蛋應援經驗，舞台氣場自信大方。她擅長快速掌握舞台節奏，並擁有極佳的現場表情控制力，是極具潛力的職業啦啦隊人才。

妮塔：現職舞蹈老師，從小學習多元舞風累積優異舞蹈能力，從大學起主修 KPOP 舞蹈，更擔任校內女團團長實際參與經營管理，在社群平台也有豐富的經驗。具備高度肢體控制力與專業教學能力，此次轉戰應援舞台，期望以深厚舞技與經歷展現更多元風貌。

茉綝：曾參與廣告與戲劇演出，熟悉鏡頭語言，具有自然親切的氣質與舞台魅力。擁有溫暖笑容與穩健肢體協調度，極具大眾吸引力，是球場上不可忽略的陽光能量。

許芸：目前為台灣大學應屆研究所新生。自學舞蹈十餘年，展現強烈學習動機與自律精神。可愛單邊虎牙與甜美外型讓她在甄選中脫穎而出，是學術與舞台兼修的學霸啦啦隊。

貝兒：曾赴韓國遊學，能以流利韓文與現場韓籍觀眾互動。具有職籃啦啦隊經驗，舞蹈基本功紮實、臨場反應佳。對棒球文化亦極具熱情，展現出對應援工作的高度投入。

珈嘉：年僅19歲、身高 174 公分，曾獲全球城市小姐台灣區冠軍，具備極強舞台自信與觀眾緣。外型亮眼、表現穩定，擅長鏡頭表現與時尚穿搭，將為團隊增添更多時尚魅力。

陳愉：社群上有近十萬粉絲追蹤，擁有兩年職籃啦啦隊資歷。笑容燦爛、肢體語言流暢，擅長帶動觀眾情緒與空間互動。兼具表演力與親和感，是現場與社群的雙棲型成員。

Fubon Angels mini已於 6 月底起接受團體培訓，並由Fubon Angels 現役成員擔任導師，協助建立團隊默契與現場節奏感。課程內容包含團舞、應援口號、妝髮造型、社群直播與媒體應對訓練，全面強化應援實戰能力與表演張力。同時也安排部分成員至韓國接受專業舞蹈老師。

本屆徵選亦與韓國節目製作公司 3Y CORPORATION 攜手合作，自決選階段即全程拍攝紀錄，並製作實境節目《2025 Fubon Angels mini徵選》，特別引進韓國知名舞蹈老師與妝造師等資源，幫助mini成員累積提升實力。節目將分別於Fubon Guardians 富邦悍將 及teamfubon111挺富邦YouTube頻道播出，邀請球迷一同見證她們從素人蛻變為職業啦啦隊成員的歷程。

這10位成員將自8月12日起在新莊主場輪流登場，參與下半季平日賽事1、2、7、8、9 局於右外野應援，以及平假日部分場次4、5、6 局於內野環形舞台應援，年底亦將加入富邦勇士主場應援，進一步累積跨聯盟應援實戰經驗。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

啦啦隊 Fubon Angels 富邦勇士 富邦悍將

延伸閱讀

中職／韓籍三本柱換裝秀！15012人進場 悍將再寫「平日蛋」紀錄

中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋引熱議 富邦：會安排其他活動

李珠珢8月僅跳3場遭疑「怕熱不跳」 富邦回應了

中職／韓籍三本柱到齊 悍將主場13856人進場再破「平日蛋」紀錄

相關新聞

中職／Fubon Angels mini成軍有10人！8月12日新莊登場增右外野應援

富邦育樂今天正式公布旗下富邦悍將、富邦勇士隊專屬啦啦隊Fubon Angels今年練習生名單，共有10位成員入選，創下歷...

中職／林安可轟出徐若熙單局5安慘紀錄 林詔恩登本土勝投王

統一獅隊林安可首局的一發三分砲，不僅幫助球隊最終以7：1擊敗味全龍隊，結束近期的3連敗，更讓徐若熙寫下生涯第一次單局被敲...

中職／韓籍三本柱換裝秀！15012人進場 悍將再寫「平日蛋」紀錄

富邦悍將連續兩天攻略「平日蛋」，今天續戰樂天桃猿隊，吸引1萬5012人進場，再次改寫周二到周四平日場次的最佳票房。

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

昨天被封印9局的樂天桃猿打線今天復甦，先發9人全員安打，林子偉更是貢獻雙安、兩分打點，以9：1擊敗富邦悍將；悍將7月團隊...

中職／江坤宇挨砸前後兄弟都猛轟 讓石萬金寫最慘一役

江坤宇被觸身球打到前，中信兄弟已經靠許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲逆轉；被打之後，不僅引發兩隊板凳清空，宋晟睿、陳俊秀也開轟...

中職／波賽樂控球不穩老症頭 古久保：3保送算可以了

樂天桃猿隊今天以9：1擊敗富邦悍將隊，終結近期3連敗、4連不勝狀態，總教練古久保健二說：「沒有讓4連敗發生，野手很努力了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。