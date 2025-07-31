中職／Fubon Angels mini成軍有10人！8月12日新莊登場增右外野應援

富邦育樂今天正式公布旗下富邦悍將、富邦勇士隊專屬啦啦隊Fubon Angels今年練習生名單，共有10位成員入選，創下歷屆練習生人數新高，未來將以「Fubon Angels mini」團名出發，這批新血將從8月12日起在新莊棒球場首次公開亮相，加入悍將下半季賽事、2025-26勇士主場賽事應援行列，為場邊注入全新活力。

「2025 Fubon Angels mini」徵選自4月啟動報名程序以來，吸引超過800位應徵者投遞資料，經由三階段程序選拔，最終由富邦育樂陳昭如總經理、1500聲量音創學院劉建安資深總監、Fubon Angels大頭與BEN TEAM舞團總監班班老師共同選出10位兼具舞台表現、應援潛力與個人魅力的成員，展現Fubon Angels持續深化專業應援團隊品質的堅持與決心。

陳昭如表示：富邦育樂自2021年首創國內啦啦隊練習生制度至今，已成功培養出多名優秀的啦啦隊成員，以FA練習生身分加入的大頭，便因優異表現成為今年明星賽舞蹈總監；未來富邦育樂將持續深化人才發展、推動跨界合作，培養更多具潛力的新生代站上更大舞台，為台灣運動娛樂注入新能量。

本屆mini成員風格多元，來自不同專業與背景，包含舞蹈老師、廣告演員、職籃啦啦隊成員、選美冠軍、KPOP Cover舞者、表演藝術系學生等，具備高度潛力與親和力。成員介紹如下：

Laynee：YT千萬點閱率人氣K POP舞團KEYME成員，表演經驗豐富。雖個性靦腆，但在舞台上展現截然不同的氣場，動作乾淨俐落、節奏感強。此次初次挑戰職業啦啦隊，展現極高可塑性與舞台感染力，具備突破潛力。

呱呱：甜美形象與修長身形令人印象深刻，擅長韓系風格舞蹈，舞台表現力極具爆發力。她的眼神與肢體律動極具鏡頭感，是團隊中不可忽視的視覺焦點之一。

小芊：過去曾以紅運少女身分登上臺北大巨蛋，對應援現場節奏與觀眾互動已有初步經驗。個性活潑開朗，面對挑戰總是充滿幹勁，對加入 Fubon Angels 有著明確目標與堅定信念。

艾曼達：同樣擁有紅運少女及大巨蛋應援經驗，舞台氣場自信大方。她擅長快速掌握舞台節奏，並擁有極佳的現場表情控制力，是極具潛力的職業啦啦隊人才。

妮塔：現職舞蹈老師，從小學習多元舞風累積優異舞蹈能力，從大學起主修 KPOP 舞蹈，更擔任校內女團團長實際參與經營管理，在社群平台也有豐富的經驗。具備高度肢體控制力與專業教學能力，此次轉戰應援舞台，期望以深厚舞技與經歷展現更多元風貌。

茉綝：曾參與廣告與戲劇演出，熟悉鏡頭語言，具有自然親切的氣質與舞台魅力。擁有溫暖笑容與穩健肢體協調度，極具大眾吸引力，是球場上不可忽略的陽光能量。

許芸：目前為台灣大學應屆研究所新生。自學舞蹈十餘年，展現強烈學習動機與自律精神。可愛單邊虎牙與甜美外型讓她在甄選中脫穎而出，是學術與舞台兼修的學霸啦啦隊。

貝兒：曾赴韓國遊學，能以流利韓文與現場韓籍觀眾互動。具有職籃啦啦隊經驗，舞蹈基本功紮實、臨場反應佳。對棒球文化亦極具熱情，展現出對應援工作的高度投入。

珈嘉：年僅19歲、身高 174 公分，曾獲全球城市小姐台灣區冠軍，具備極強舞台自信與觀眾緣。外型亮眼、表現穩定，擅長鏡頭表現與時尚穿搭，將為團隊增添更多時尚魅力。

陳愉：社群上有近十萬粉絲追蹤，擁有兩年職籃啦啦隊資歷。笑容燦爛、肢體語言流暢，擅長帶動觀眾情緒與空間互動。兼具表演力與親和感，是現場與社群的雙棲型成員。

Fubon Angels mini已於 6 月底起接受團體培訓，並由Fubon Angels 現役成員擔任導師，協助建立團隊默契與現場節奏感。課程內容包含團舞、應援口號、妝髮造型、社群直播與媒體應對訓練，全面強化應援實戰能力與表演張力。同時也安排部分成員至韓國接受專業舞蹈老師。

本屆徵選亦與韓國節目製作公司 3Y CORPORATION 攜手合作，自決選階段即全程拍攝紀錄，並製作實境節目《2025 Fubon Angels mini徵選》，特別引進韓國知名舞蹈老師與妝造師等資源，幫助mini成員累積提升實力。節目將分別於Fubon Guardians 富邦悍將 及teamfubon111挺富邦YouTube頻道播出，邀請球迷一同見證她們從素人蛻變為職業啦啦隊成員的歷程。

這10位成員將自8月12日起在新莊主場輪流登場，參與下半季平日賽事1、2、7、8、9 局於右外野應援，以及平假日部分場次4、5、6 局於內野環形舞台應援，年底亦將加入富邦勇士主場應援，進一步累積跨聯盟應援實戰經驗。

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