聽新聞
0:00 / 0:00

中職／波賽樂控球不穩老症頭 古久保：3保送算可以了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿打者林政華轟出兩分砲。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者林政華轟出兩分砲。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今天以9：1擊敗富邦悍將隊，終結近期3連敗、4連不勝狀態，總教練古久保健二說：「沒有讓4連敗發生，野手很努力了。」

猿隊先發投手波賽樂先發5局雖然投出8次三振，但也有3次四壞，用球數來到114球，但也僅失1分，因控球問題導致局數拉不長是他的老毛病。

「今天3個保送還算可以了。」古久保健二說：「之前有5個保送。今天大致狀況不錯，直球有威力，但控球不太穩定，對方打者設定上會比較困難一點。但也希望他主動進攻好球帶，在前面球數就對決。」

力亞士前面5場出賽都能繳出優質先發，但今天前3局就被猿隊攻下4分，最終留下5.2局失7分（5分責失）的成績，古久保也指出，第1局對先發投手來說比較困難，我們也掌握了他不穩的狀況拿下分數，「後續又追加分數，讓守備安定。」

猿隊在前面2局攻下3分有2分是林子偉打回來，這也是他本季第一次獲選單場MVP，林子偉說：「沒想到我會拿，因為後面打得比較爛，不過前面2次有掌握到，力亞士的球不好打，我的方式就是盡量果斷一點，設定到的就攻擊、沒設定到就破壞掉。」

而在第9局敲出兩分砲、本場第3支安打的林政華則表示，自己感覺下半季比較疲勞，而林立也有給自己一些調整建議，感覺到效果，「最後打席就是設定直球，不可能對我全部都投變化球。」

樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿球員在外野慶祝。記者陳正興／攝影
樂天桃猿球員在外野慶祝。記者陳正興／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林子偉 樂天桃猿 古久保健二

延伸閱讀

圖輯／中職樂天打線大爆發 林子偉雙安、兩打點獲MVP

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

中職／「全身充滿力量」李東洺7.2局超好投 卻氣噗噗坦言可以更好

中職／狂！張育成再見兩分砲 悍將2比0氣走桃猿

相關新聞

中職／觸身球砸江坤宇引爆象鷹板凳清空 高宇杰、艾速特另成一條線

許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲之後，台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到中信兄弟隊江坤宇，結果引發兩隊板凳清空，激動的高宇杰、艾速...

中職／江坤宇挨砸前後兄弟都猛轟 讓石萬金寫最慘一役

江坤宇被觸身球打到前，中信兄弟已經靠許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲逆轉；被打之後，不僅引發兩隊板凳清空，宋晟睿、陳俊秀也開轟...

中職／韓籍三本柱換裝秀！15012人進場 悍將再寫「平日蛋」紀錄

富邦悍將連續兩天攻略「平日蛋」，今天續戰樂天桃猿隊，吸引1萬5012人進場，再次改寫周二到周四平日場次的最佳票房。

中職／張奕又當勝投怪盜 技能發動開關是戴培峰

富邦悍將隊投手張奕昨天9局上的好投，加上張育成一發再見2分砲，讓他拿下本季第4勝，躍升悍將本土勝投王，「勝投怪盜」名號再...

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

9局下2出局、一壘有人面對張育成，應該保送還是對決？樂天桃猿隊總教練古久保健二、捕手張閔勛今天重新「覆盤」檢討，認為無論...

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

昨天被封印9局的樂天桃猿打線今天復甦，先發9人全員安打，林子偉更是貢獻雙安、兩分打點，以9：1擊敗富邦悍將；悍將7月團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。