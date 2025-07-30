中職／波賽樂控球不穩老症頭 古久保：3保送算可以了

樂天桃猿隊今天以9：1擊敗富邦悍將隊，終結近期3連敗、4連不勝狀態，總教練古久保健二說：「沒有讓4連敗發生，野手很努力了。」

猿隊先發投手波賽樂先發5局雖然投出8次三振，但也有3次四壞，用球數來到114球，但也僅失1分，因控球問題導致局數拉不長是他的老毛病。

「今天3個保送還算可以了。」古久保健二說：「之前有5個保送。今天大致狀況不錯，直球有威力，但控球不太穩定，對方打者設定上會比較困難一點。但也希望他主動進攻好球帶，在前面球數就對決。」

力亞士前面5場出賽都能繳出優質先發，但今天前3局就被猿隊攻下4分，最終留下5.2局失7分（5分責失）的成績，古久保也指出，第1局對先發投手來說比較困難，我們也掌握了他不穩的狀況拿下分數，「後續又追加分數，讓守備安定。」

猿隊在前面2局攻下3分有2分是林子偉打回來，這也是他本季第一次獲選單場MVP，林子偉說：「沒想到我會拿，因為後面打得比較爛，不過前面2次有掌握到，力亞士的球不好打，我的方式就是盡量果斷一點，設定到的就攻擊、沒設定到就破壞掉。」

而在第9局敲出兩分砲、本場第3支安打的林政華則表示，自己感覺下半季比較疲勞，而林立也有給自己一些調整建議，感覺到效果，「最後打席就是設定直球，不可能對我全部都投變化球。」 樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影 樂天桃猿球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影 樂天桃猿球員在外野慶祝。記者陳正興／攝影

商品推薦