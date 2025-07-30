中職／林安可轟出徐若熙單局5安慘紀錄 林詔恩登本土勝投王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林安可開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可開轟。圖／統一獅隊提供

統一獅隊林安可首局的一發三分砲，不僅幫助球隊最終以7：1擊敗味全龍隊，結束近期的3連敗，更讓徐若熙寫下生涯第一次單局被敲5支安打的慘紀錄。

龍隊今天推出「龍之子」徐若熙登板，賽前生涯僅被敲出6支全壘打的他，今天在第1局1出局後被連敲2安，接著就被林安可敲出三分砲，成為唯一從徐若熙手中兩度開轟的打者，本季第19轟也逼近全壘打王魔鷹的20轟。

而該局在林安可後，潘傑楷、陳重廷也敲出安打，徐若熙才好不容易抓到另外2個出局數，單局被敲5支安打是徐若熙生涯第一次，還是連續被安打。

不過徐若熙接下來4個半局都投出三上三下，最終投完5局被敲5支安打、失3分都集中在第1局，另有6次三振，吞下本季第6敗，防禦率也上升到1.86。

獅隊在首局靠林安可三分砲逆轉0：1的落後後，7局下靠著對手失誤得分，8局下不僅靠失誤得分，還有陳聖平追加兩分砲，擴大領先。

獅隊先發投手林詔恩則繳出5.2局失1分的好投，拿下本季第5勝，與林詩翔並列本土勝投王，被敲6支安打另有2次三振、2次四壞保送，防禦率2.62。

統一獅隊先發投手林詔恩。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手林詔恩。圖／統一獅隊提供

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徐若熙 林安可

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