中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

昨天被封印9局的樂天桃猿打線今天復甦，先發9人全員安打，林子偉更是貢獻雙安、兩分打點，以9：1擊敗富邦悍將；悍將7月團隊防禦率僅2.15，但7月最後一戰輸球作收，7月戰績為7勝7敗。

猿隊開賽就由陳晨威敲安、盜上二壘後，林子偉的適時安打先馳得點，接著林智平二壘打製造機會，張閔勛高飛犧牲打追加1分；2局上又是林子偉在一、二壘有人時敲安，猿隊前3分有2分是林子偉打下。

悍將雖然在2局下追回1分，然而3局上張閔勛的安打又帶有1分打點，6局上更是把握悍將失誤連連攻下3分，先是在無人出局靠二壘手林岳谷失誤攻佔一、三壘，林政華敲出的滾地球林岳谷接球不乾淨，形成內野安打得到第1分，接著陳晨威、林智平安打各有1分打點。

貢獻2安打、2分打點的林子偉獲選單場MVP，這是他本季首次獲此殊榮、生涯第3次，前面兩次分別在2023年8月28日、2024年9月27日，對手都是悍將。

9局上林政華則是敲出此戰第3支安打，而且是一發2分砲，單場累積3分打點，這發個人本季第6轟將猿隊領先繼續擴大。

猿隊先發投手波賽樂以114球力投5局，用球數寫生涯次高（最高115球），單場8次三振也是新紀錄，被敲3支安打僅失1分，也是本季對戰悍將首次失分，前兩次合計12局無失分，波賽樂收下本季第3勝，另2勝也是對悍將拿下。

悍將力亞士則無法撐完6局，面對第6局的守備震盪，最終以113球投了5.2局退場，被敲11支安打，丟掉7分有5分責失，終止連5場優質先發，他在7月前3場先發原本是20局僅失4分，今天失利讓防禦率回升到3.91。 樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影

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