快訊

討論近3小時…民進黨廉政會說明林岱樺案：無法決議 但不受市長初選影響

保護令疑剛核發…夜店女公關慘死信義區威秀停車場 前男友涉重嫌警追查

美股早盤／道瓊平盤波動！投資人靜候Fed決策 川普再施壓鮑爾降息

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿打者林子偉。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者林子偉。記者陳正興／攝影

昨天被封印9局的樂天桃猿打線今天復甦，先發9人全員安打，林子偉更是貢獻雙安、兩分打點，以9：1擊敗富邦悍將；悍將7月團隊防禦率僅2.15，但7月最後一戰輸球作收，7月戰績為7勝7敗。

猿隊開賽就由陳晨威敲安、盜上二壘後，林子偉的適時安打先馳得點，接著林智平二壘打製造機會，張閔勛高飛犧牲打追加1分；2局上又是林子偉在一、二壘有人時敲安，猿隊前3分有2分是林子偉打下。

悍將雖然在2局下追回1分，然而3局上張閔勛的安打又帶有1分打點，6局上更是把握悍將失誤連連攻下3分，先是在無人出局靠二壘手林岳谷失誤攻佔一、三壘，林政華敲出的滾地球林岳谷接球不乾淨，形成內野安打得到第1分，接著陳晨威、林智平安打各有1分打點。

貢獻2安打、2分打點的林子偉獲選單場MVP，這是他本季首次獲此殊榮、生涯第3次，前面兩次分別在2023年8月28日、2024年9月27日，對手都是悍將。

9局上林政華則是敲出此戰第3支安打，而且是一發2分砲，單場累積3分打點，這發個人本季第6轟將猿隊領先繼續擴大。

猿隊先發投手波賽樂以114球力投5局，用球數寫生涯次高（最高115球），單場8次三振也是新紀錄，被敲3支安打僅失1分，也是本季對戰悍將首次失分，前兩次合計12局無失分，波賽樂收下本季第3勝，另2勝也是對悍將拿下。

悍將力亞士則無法撐完6局，面對第6局的守備震盪，最終以113球投了5.2局退場，被敲11支安打，丟掉7分有5分責失，終止連5場優質先發，他在7月前3場先發原本是20局僅失4分，今天失利讓防禦率回升到3.91。

樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林子偉 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／狂！張育成再見兩分砲 悍將2比0氣走桃猿

中職／啾啾在應援 陳晨威忍住不出棒、啾一個是臨時起意

中職／太閃！女友啾啾喊「呼哈」應援 陳晨威噘嘴啾一下

中職／台鋼小贏、桃猿不算輸 大王、主委交易成各取所需典範

相關新聞

中職／觸身球砸江坤宇引爆象鷹板凳清空 高宇杰、艾速特另成一條線

許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲之後，台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到中信兄弟隊江坤宇，結果引發兩隊板凳清空，激動的高宇杰、艾速...

中職／江坤宇挨砸前後兄弟都猛轟 讓石萬金寫最慘一役

江坤宇被觸身球打到前，中信兄弟已經靠許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲逆轉；被打之後，不僅引發兩隊板凳清空，宋晟睿、陳俊秀也開轟...

中職／韓籍三本柱換裝秀！15012人進場 悍將再寫「平日蛋」紀錄

富邦悍將連續兩天攻略「平日蛋」，今天續戰樂天桃猿隊，吸引1萬5012人進場，再次改寫周二到周四平日場次的最佳票房。

中職／張奕又當勝投怪盜 技能發動開關是戴培峰

富邦悍將隊投手張奕昨天9局上的好投，加上張育成一發再見2分砲，讓他拿下本季第4勝，躍升悍將本土勝投王，「勝投怪盜」名號再...

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

9局下2出局、一壘有人面對張育成，應該保送還是對決？樂天桃猿隊總教練古久保健二、捕手張閔勛今天重新「覆盤」檢討，認為無論...

中職／全猿安打獵殺7月瘋邦 林子偉生涯3次MVP都對悍將

昨天被封印9局的樂天桃猿打線今天復甦，先發9人全員安打，林子偉更是貢獻雙安、兩分打點，以9：1擊敗富邦悍將；悍將7月團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。