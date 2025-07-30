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中職／江坤宇挨砸前後兄弟都猛轟 讓石萬金寫最慘一役
江坤宇被觸身球打到前，中信兄弟已經靠許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲逆轉；被打之後，不僅引發兩隊板凳清空，宋晟睿、陳俊秀也開轟，直接把石萬金打退場，兄弟也以11：2大勝台鋼雄鷹隊。
雄鷹靠著曾子祐1局上的安打、3局上高飛犧牲打，取得2：0領先；然而3局下先是許基宏在滿壘時開轟、個人近2場第3轟，接著曾頌恩也敲出兩分砲擴大領先，此時洲際球場雨勢變大，但氣氛卻是火藥味十足。
下一個上來打擊的江坤宇被石萬金觸身球砸中上半身，石萬金雖然擦擦手示意手滑，但卻揮揮手要江坤宇快點去一壘，這個動作引起場邊兄弟球員不滿，衝上場理論，雄鷹球員也跟著上場對峙，最終衝突並未擴大，裁判也給予兩隊警告。
4局下石萬金續投，兄弟打者越打越兇猛，高宇杰被三振後，岳政華先敲安，宋晟睿敲出一發兩分砲，接著陳俊秀也「背靠背」攜手連兩打席開轟，並將石萬金打退場。
石萬金今天僅投3.1局就丟掉9分，被敲了10支安打有4發全壘打，單場被安打數、被全壘打數、失分數都寫下生涯新高，成本季來台最慘一役。
兄弟先發投手羅戈則以8局寫下被敲5支安打、失2分的好投，收下本季第8勝；9局上傷癒復出的吳俊偉本季初登板，用三振開局，只用14球投出三上三下，乾淨俐落守下勝利。
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