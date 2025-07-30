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影／金曲歌王呂士軒開球 波賽樂控球佳 五局僅失一分

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒（右二）擔任開球嘉賓，開球捕手為李吳永勤（右三）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒（右二）擔任開球嘉賓，開球捕手為李吳永勤（右三）。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓，富邦悍將打者范國宸秒變粉絲興奮合照，呂士軒滿意自己的開球表現，因為成功「保持帥哥」形象。富邦悍將今天對戰樂天桃猿，雙方分別派出力亞士、波賽樂主投，波賽樂表現十分傑出，目前主投五局僅被敲出三隻安打，失去一分，加上樂天桃猿打擊好表現，讓球隊以6：1領先。

富邦悍將打者孔念恩擊出帶有一分打點的一壘安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將打者孔念恩擊出帶有一分打點的一壘安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手力亞士。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手力亞士。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿投手波賽樂。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者林子偉。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者林子偉。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者張閔勛。記者陳正興／攝影
樂天桃猿打者張閔勛。記者陳正興／攝影
Fubon Angles 為球賽開始跳舞。記者陳正興／攝影
Fubon Angles 為球賽開始跳舞。記者陳正興／攝影
金曲歌王呂士軒為比賽開球。記者陳正興／攝影
金曲歌王呂士軒為比賽開球。記者陳正興／攝影

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樂天桃猿 富邦悍將

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