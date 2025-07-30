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中職／韓籍三本柱換裝秀！15012人進場 悍將再寫「平日蛋」紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將Fubon Angels啦啦隊今天換上新款球衣制服。記者陳正興／攝影
富邦悍將Fubon Angels啦啦隊今天換上新款球衣制服。記者陳正興／攝影

富邦悍將連續兩天攻略「平日蛋」，今天續戰樂天桃猿隊，吸引1萬5012人進場，再次改寫周二到周四平日場次的最佳票房。

Fubon Angels韓籍三本柱李珠珢、李雅英、南珉貞連續兩天到齊，今天換上新款球衣制服，開場表演吸引不少目光，中場表演更變身OL，穿上白色襯衫搭配短裙黑色絲襪；而今天進場球迷也跟著應援節奏揮舞衝鋒旗，將大巨蛋內野化為一片藍海。

排除周五到周日的周末假日效應，本季陸續有味全龍、樂天桃猿、悍將挑戰平日大巨蛋場次，昨天13856人進場原本寫下本季周二到周四的新高，但今天再次刷新紀錄。

台北大巨蛋本季周二到周四場次票房

日期 主隊 票房

4/15(二）味全龍 10108

4/16(三）味全龍 10006

4/23(三）樂天桃猿 11155

4/24(四）樂天桃猿 10601

6/12(四）富邦悍將 13091

7/22(二）味全龍 10177

7/23(三）味全龍 10679

7/29(二）富邦悍將 13856

7/30(三）富邦悍將 15012

富邦悍將Fubon Angels啦啦隊今天換上新款球衣制服。記者陳正興／攝影
富邦悍將Fubon Angels啦啦隊今天換上新款球衣制服。記者陳正興／攝影

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味全龍 樂天桃猿 富邦悍將

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