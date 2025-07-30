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中職／觸身球砸江坤宇引爆象鷹板凳清空 高宇杰、艾速特另成一條線

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到江坤宇，結果引發兩隊板凳清空。圖／取自CPBL TV
台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到江坤宇，結果引發兩隊板凳清空。圖／取自CPBL TV

許基宏滿貫砲、曾頌恩兩分砲之後，台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到中信兄弟隊江坤宇，結果引發兩隊板凳清空，激動的高宇杰、艾速特都被隊友拉開，衝突所幸未擴大。

今天在洲際棒球場的象鷹之戰，兄弟面對2分落後，3局下先是許基宏敲出一發滿貫砲逆轉，接著曾頌恩也補上一發兩分砲，擴大領先，此時場上雨勢也逐漸擴大。

結果下一棒江坤宇上場的第一球，就被石萬金砸中上半身，江坤宇一臉不滿，而石萬金則甩甩手示意是控球問題，然而一些碎念的肢體語言，讓兄弟場邊球員不滿衝上場，雄鷹球員也跟著上來，其中高宇杰、艾速特也互相言語交換。

兄弟總教練平野惠一原本是上場關心江坤宇，轉頭一看被衝上來的自家選手嚇到，也趕緊加入勸架行列，而最終裁判給予兩隊同樣警告，希望避免衝突再發生。

台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到江坤宇，結果引發兩隊板凳清空。圖／取自CPBL TV
台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到江坤宇，結果引發兩隊板凳清空。圖／取自CPBL TV
台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到江坤宇，結果引發兩隊板凳清空。圖／取自CPBL TV
台鋼雄鷹隊石萬金一顆觸身球打到江坤宇，結果引發兩隊板凳清空。圖／取自CPBL TV

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江坤宇 曾頌恩 許基宏

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