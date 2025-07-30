快訊

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

炒作當配方、凋零成必然？揭日本高級生吐司的盛衰記

不只肝臟問題？沈玉琳健康亮紅燈 傳與1疾病有關「進加護病房」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／呂士軒開球重點有「保持帥哥」 范國宸變粉絲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影

中華職棒富邦悍將今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓，范國宸秒變粉絲興奮合照，呂士軒滿意自己的開球表現，因為成功「保持帥哥」。

穿上與自己名字諧音的「4號」球衣，呂士軒今天為悍將開球，為此特別練了一個下午，挑戰從投手丘開球，奮力一投，球一個彈跳進入開球捕手李吳永勤的手套裡。

「滿意，應該滿帥的吧？」第一次為職棒開球呂士軒評價成果，「我們不是上去比賽，沒有輸贏，重點是投出去。」唯一可惜的是原本想到要拿球摩擦自己的頭，結果忘了先做這個動作。

呂士軒表示，來開球之前有問過黃宣的經驗分享，「他說就是投出去就好。」不過身邊的人比較擔心，所以還是拉著呂士軒去練習，「還滿好玩的，知道投球邏輯原來是這樣。」

實際站上投手丘，「本壘板這麼遠？超遠的！感覺很像投鉛球。」在大巨蛋開球也讓呂士軒感到特別不同，「因為這個建築，瀰漫很偉大的氣氛。」重點是有冷氣吹，不用流汗，「熱血，但不熱。」

自認平時不算有在看球，不過呂士軒其實私下與申皓瑋有些交流，今天開完球也問了一下申皓瑋意見，開球前則是被范國宸抓到空檔一起合照。

目前正在籌備台灣巡迴演唱的呂士軒也期待下次到大巨蛋來是來演唱自己的歌曲，「歡迎各位找我，我努力，現在慢慢開始能掌握一點被人家看到的機會。」

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒（右二）擔任開球嘉賓，開球捕手為李吳永勤（右三）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒（右二）擔任開球嘉賓，開球捕手為李吳永勤（右三）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

申皓瑋 范國宸 富邦悍將

延伸閱讀

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

中職／「藍鑽大董」後勝率破6成 鋒總談悍將蛻變關鍵

中職／力亞士7局無失分好投 范國宸2分砲助悍將5成勝率

中職／范國宸一把抱上他說因為太開心 鋒總：他滿大隻的

相關新聞

中職／張奕又當勝投怪盜 技能發動開關是戴培峰

富邦悍將隊投手張奕昨天9局上的好投，加上張育成一發再見2分砲，讓他拿下本季第4勝，躍升悍將本土勝投王，「勝投怪盜」名號再...

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

9局下2出局、一壘有人面對張育成，應該保送還是對決？樂天桃猿隊總教練古久保健二、捕手張閔勛今天重新「覆盤」檢討，認為無論...

中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋引熱議 富邦：會安排其他活動

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢因清新外型與親和力擄獲台灣球迷，近期卻因8月僅列三場應援而遭網友質疑「挑場跳」、「怕熱不上場」。不滿聲浪紛紛湧現，質疑她只願在台北大巨蛋亮相，不願在新莊主場活動。 根

中職／街頭巧遇少棒球員開心合影 李多慧喊話：10年內球場見

貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽台灣代表隊昨天出發，巧遇正在街頭拍照的韓籍啦啦隊女神李多慧，李多慧也發文直呼球員們好可愛又純真。 昨天李多慧在路邊拍照時，巧遇台灣的少棒代表隊球員們，親民的李多慧

U12世界盃／墨勝日晉複賽避免絕境 中華隊賽程出爐

U12世界盃少棒賽預賽最後2場賽事，因日前雨勢延到今天舉行，墨西哥隊以7：6擊敗日本隊，古巴則是19：2在5局提前擊敗澳...

韓職／花832萬元挖角前獅隊洋投梅賽斯 培證英雄：帶來安定感

據韓媒報導，前中華職棒統一獅隊洋投「賓士哥」梅賽斯以28萬美元（約832萬新台幣）價碼，加入培證英雄隊，取代受傷的羅森伯格（Kenny Rosenberg）。 梅賽斯有7年日本職棒經歷，今年在獅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。