中職／呂士軒開球重點有「保持帥哥」 范國宸變粉絲

中華職棒富邦悍將今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓，范國宸秒變粉絲興奮合照，呂士軒滿意自己的開球表現，因為成功「保持帥哥」。

穿上與自己名字諧音的「4號」球衣，呂士軒今天為悍將開球，為此特別練了一個下午，挑戰從投手丘開球，奮力一投，球一個彈跳進入開球捕手李吳永勤的手套裡。

「滿意，應該滿帥的吧？」第一次為職棒開球呂士軒評價成果，「我們不是上去比賽，沒有輸贏，重點是投出去。」唯一可惜的是原本想到要拿球摩擦自己的頭，結果忘了先做這個動作。

呂士軒表示，來開球之前有問過黃宣的經驗分享，「他說就是投出去就好。」不過身邊的人比較擔心，所以還是拉著呂士軒去練習，「還滿好玩的，知道投球邏輯原來是這樣。」

實際站上投手丘，「本壘板這麼遠？超遠的！感覺很像投鉛球。」在大巨蛋開球也讓呂士軒感到特別不同，「因為這個建築，瀰漫很偉大的氣氛。」重點是有冷氣吹，不用流汗，「熱血，但不熱。」

自認平時不算有在看球，不過呂士軒其實私下與申皓瑋有些交流，今天開完球也問了一下申皓瑋意見，開球前則是被范國宸抓到空檔一起合照。

目前正在籌備台灣巡迴演唱的呂士軒也期待下次到大巨蛋來是來演唱自己的歌曲，「歡迎各位找我，我努力，現在慢慢開始能掌握一點被人家看到的機會。」 富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影 富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒（右二）擔任開球嘉賓，開球捕手為李吳永勤（右三）。記者陳正興／攝影 富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影 富邦悍將隊今天在台北大巨蛋舉辦「夏夜看球趣」主題活動，邀請今年「金曲歌王」呂士軒擔任開球嘉賓。記者陳正興／攝影

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