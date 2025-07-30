中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

9局下2出局、一壘有人面對張育成，應該保送還是對決？樂天桃猿隊總教練古久保健二、捕手張閔勛今天重新「覆盤」檢討，認為無論如何選擇都沒有對錯。

猿隊昨天打完9局上仍與悍將0：0平手，9局下呂詠臻登板後很快抓到2出局，不料先對范國宸投出四壞，接著面對張育成取得2好3壞後，一顆速球被逮中讓比賽結束，由猿隊0：2落敗。

古久保健二透露，有稍微跟張閔勛討論過，9局下2出局，被打短程安打沒關係，但只要長打，那一分就會回來，「或許保送他也是一個選項，但也可能被申皓瑋打安打；2好3壞下，或許投手也會想要丟進好球帶對決，有很多因素需要考慮。」

古久保健二指出，張閔勛昨天配球其實沒有問題，整場都做得非常漂亮，只是最後結果如此，所以有跟他交換一下想法，重點是最後那個出局數，「極端一點說，2保送抓第3個出局數也不是不行，不是說應該這麼做，只是可以有這個想法。」

張閔勛也認為，棒球最終還是回到結果論，當下由於球隊是先攻，無論對方幾人在壘都不利，張育成是很有能力的打者，申皓瑋今年球季狀況也很好，「真要說應該是前一個不該保送，比較可惜是這邊。」

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