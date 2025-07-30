中職／張奕又當勝投怪盜 技能發動開關是戴培峰

富邦悍將隊投手張奕昨天9局上的好投，加上張育成一發再見2分砲，讓他拿下本季第4勝，躍升悍將本土勝投王，「勝投怪盜」名號再次在球迷間傳頌，張奕想要聲明，技能發動按鈕是在戴培峰身上。

悍將昨天以2：0擊敗樂天桃猿隊，兩隊先發投手都繳出7局以上無失分好投，張奕在9局上0：0時登板，1出局後雖被敲出2安，但接著三振林承飛，並讓梁家榮敲出滾地球出局，9局下張育成的再見轟更讓他成為勝投投手。

有趣的是，這一勝讓球迷再次稱呼張奕是「勝投怪盜」，而他也在拿下勝投的球帽上簽下「這勝投，我盜走了」，呼應球迷為他製作的網路迷因。

「這也是跟球迷互動。」張奕笑說，自己平時也會看球迷的評語，好壞都接受，這個稱號應該是去年季中開始，最一開始是自己搞丟黃保羅初登板的勝投，看到球迷這樣稱呼想說「怎麼會想得到」。

不過張奕爆料，怪盜開關是在戴培峰身上，昨天9局下來休息，戴培峰在身邊說：「ちょうさん（日文：張先生），先跟你握手一下，恭喜勝投，我感覺到了。」結果張育成真的開轟，戴培峰喊著：「你看！你看！」張奕今天笑說：「他說要透過他才會發動。」

張奕累積4勝，與黃子鵬、林詔恩、陳韻文並列中職本季本土投手第二多，最多是台鋼雄鷹隊林詩翔的5勝，在悍將隊內則僅次於魔力藍的6勝，與富藍戈、力亞士並列第二。

這4勝有3勝是來自後援，張奕今年定位原本在先發，不過轉任後援後繳出漂亮成績單，3勝1敗、6次救援成功，防禦率0.60、被上壘率0.80，15局投出17次三振僅1次四壞保送。

張奕表示，中繼這個角色自己本來就不陌生，調整上跟先發不同，因為不確定何時上場，但如果定位固定會比較好抓時機，像是現在低比分差的時候，自己就會準備好要熱身，充足的情況登板，才不會被對手抓到機會。

昨天也是張奕首次感受到大巨蛋的手機燈海應援，是他成為終結者後的特殊場景，他開心說，感覺自己很像明星，「覺得好像我在開演唱會一樣，也要感謝應援團的阿崔（Travis），是他們帶領球迷這樣做的。」 富邦悍將隊投手張奕。記者陳正興／攝影

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