快訊

「眾量級」Andy、家寧情變 女方一家四口侵占4427萬及逃漏稅遭訴

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

俄羅斯8.8強震…氣象署下午5時解除海嘯警報 「這一地」測浪達12公分

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／小龍女全新MV造型概念卡 韓援三本柱、林襄都讓粉絲珍藏

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於8月5日、6日在台北大巨蛋擔任主隊，對中信兄弟隊進行二連戰，攜手「莉奈文創/莉奈享務所」推出驚艷入場禮「DragonBeauties小龍女」全新MV造型概念卡。

龍隊今天公布相關訊息：

這波限定概念卡共有6款卡面設計，分別收錄6位小龍女成員在今年全新MV中的金髮造型風貌，包含林襄、小映、Yuri，以及超人氣「韓援三本柱」李多慧、金娜妍、權喜原，勢必引爆粉絲搶先入手珍藏。凡購買有價票（含電子/紙本票）皆可領取入場贈品，贈完為止。入場贈品將於GATE 2、GATE 3、GATE 6進場入口驗票後發放，進場時請務必確認已領取，一票一份，離開驗票口後將不再補發贈品。

今年MV由小龍女經紀公司「莉奈文創/莉奈享務所」傾力打造，結合光影特效、大型布景、AI動畫與訂製戰隊服裝，呈現強烈的未來科幻感，營造全新視覺震撼。從視覺到舞蹈全面升級，要讓大家看見小龍女全面進化姿態。

更令人期待的是，所有啦啦隊成員目前亦正投入密集舞蹈訓練，力拼在8月底的大巨蛋主場賽事中，迎來MV現場首演，敬請粉絲朋友拭目以待。

龍隊大巨蛋主場「市民半票優惠」，設籍台北市民眾至售票網預購平日場次半票，並於觀賽當日出示身分證件驗證後，即可持半票進場（1張身分證限購1張），現場不開放優惠購票及退換票。

小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡限定發送。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡限定發送。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供
小龍女全新MV造型概念卡。圖／味全龍隊提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

李多慧 味全龍 中信兄弟

延伸閱讀

啦啦隊專訪／18歲曾誤入灰色試鏡現場要求「被打耳光」 小龍女馬妹：鼓起勇氣退錢、刪片

中職／權喜原再加碼2場大巨蛋挑戰連跳14場 愛上喊MIC和「魚丸」綽號

7533967曾被打爆！那些年忘不掉的電話號碼比你自家還熟

吃炸雞抽球票 德克士x味全龍推出限時快閃活動

相關新聞

中職／張奕又當勝投怪盜 技能發動開關是戴培峰

富邦悍將隊投手張奕昨天9局上的好投，加上張育成一發再見2分砲，讓他拿下本季第4勝，躍升悍將本土勝投王，「勝投怪盜」名號再...

中職／對張育成該保送還是對決？猿隊教頭、捕手「覆盤」檢討

9局下2出局、一壘有人面對張育成，應該保送還是對決？樂天桃猿隊總教練古久保健二、捕手張閔勛今天重新「覆盤」檢討，認為無論...

中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋引熱議 富邦：會安排其他活動

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢因清新外型與親和力擄獲台灣球迷，近期卻因8月僅列三場應援而遭網友質疑「挑場跳」、「怕熱不上場」。不滿聲浪紛紛湧現，質疑她只願在台北大巨蛋亮相，不願在新莊主場活動。 根

中職／街頭巧遇少棒球員開心合影 李多慧喊話：10年內球場見

貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽台灣代表隊昨天出發，巧遇正在街頭拍照的韓籍啦啦隊女神李多慧，李多慧也發文直呼球員們好可愛又純真。 昨天李多慧在路邊拍照時，巧遇台灣的少棒代表隊球員們，親民的李多慧

U12世界盃／墨勝日晉複賽避免絕境 中華隊賽程出爐

U12世界盃少棒賽預賽最後2場賽事，因日前雨勢延到今天舉行，墨西哥隊以7：6擊敗日本隊，古巴則是19：2在5局提前擊敗澳...

韓職／花832萬元挖角前獅隊洋投梅賽斯 培證英雄：帶來安定感

據韓媒報導，前中華職棒統一獅隊洋投「賓士哥」梅賽斯以28萬美元（約832萬新台幣）價碼，加入培證英雄隊，取代受傷的羅森伯格（Kenny Rosenberg）。 梅賽斯有7年日本職棒經歷，今年在獅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。