中職／小龍女全新MV造型概念卡 韓援三本柱、林襄都讓粉絲珍藏

味全龍隊將於8月5日、6日在台北大巨蛋擔任主隊，對中信兄弟隊進行二連戰，攜手「莉奈文創/莉奈享務所」推出驚艷入場禮「DragonBeauties小龍女」全新MV造型概念卡。

今年MV由小龍女經紀公司「莉奈文創/莉奈享務所」傾力打造，結合光影特效、大型布景、AI動畫與訂製戰隊服裝，呈現強烈的未來科幻感，營造全新視覺震撼。從視覺到舞蹈全面升級，要讓大家看見小龍女全面進化姿態。

更令人期待的是，所有啦啦隊成員目前亦正投入密集舞蹈訓練，力拼在8月底的大巨蛋主場賽事中，迎來MV現場首演，敬請粉絲朋友拭目以待。

龍隊大巨蛋主場「市民半票優惠」，設籍台北市民眾至售票網預購平日場次半票，並於觀賽當日出示身分證件驗證後，即可持半票進場（1張身分證限購1張），現場不開放優惠購票及退換票。