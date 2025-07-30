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中職／小龍女全新MV造型概念卡 韓援三本柱、林襄都讓粉絲珍藏
味全龍隊將於8月5日、6日在台北大巨蛋擔任主隊，對中信兄弟隊進行二連戰，攜手「莉奈文創/莉奈享務所」推出驚艷入場禮「DragonBeauties小龍女」全新MV造型概念卡。
龍隊今天公布相關訊息：
這波限定概念卡共有6款卡面設計，分別收錄6位小龍女成員在今年全新MV中的金髮造型風貌，包含林襄、小映、Yuri，以及超人氣「韓援三本柱」李多慧、金娜妍、權喜原，勢必引爆粉絲搶先入手珍藏。凡購買有價票（含電子/紙本票）皆可領取入場贈品，贈完為止。入場贈品將於GATE 2、GATE 3、GATE 6進場入口驗票後發放，進場時請務必確認已領取，一票一份，離開驗票口後將不再補發贈品。
今年MV由小龍女經紀公司「莉奈文創/莉奈享務所」傾力打造，結合光影特效、大型布景、AI動畫與訂製戰隊服裝，呈現強烈的未來科幻感，營造全新視覺震撼。從視覺到舞蹈全面升級，要讓大家看見小龍女全面進化姿態。
更令人期待的是，所有啦啦隊成員目前亦正投入密集舞蹈訓練，力拼在8月底的大巨蛋主場賽事中，迎來MV現場首演，敬請粉絲朋友拭目以待。
龍隊大巨蛋主場「市民半票優惠」，設籍台北市民眾至售票網預購平日場次半票，並於觀賽當日出示身分證件驗證後，即可持半票進場（1張身分證限購1張），現場不開放優惠購票及退換票。
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