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中職／街頭巧遇少棒球員開心合影 李多慧喊話：10年內球場見
貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽台灣代表隊昨天出發，巧遇正在街頭拍照的韓籍啦啦隊女神李多慧，李多慧也發文直呼球員們好可愛又純真。
昨天李多慧在路邊拍照時，巧遇台灣的少棒代表隊球員們，親民的李多慧也和球員們級教練拍照，並送上祝福。
李多慧即將在8月4日迎來26歲生日，她發文寫道，「遇見了台灣代表隊的朋友們，真的好可愛又好純真啊，教練們也很棒，我會為你們加油的！我們10年內在球場見吧（到時候我還能當啦啦隊員，應該可以吧？）」
貼文曝光後，網友們紛紛表示，「感謝多慧疼惜台灣小將們，妳永遠是台灣喜愛的公主，跳到70歲都支持妳」、「看到妳這樣支持台灣選手真的超感動」、「不用10年啦，大概6年就能進職棒了」、「多慧要在台灣跳一輩子」、「仙女可以應援到300歲」。
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