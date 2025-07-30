中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋引熱議 富邦：會安排其他活動

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢因清新外型與親和力擄獲台灣球迷，近期卻因8月僅列三場應援而遭網友質疑「挑場跳」、「怕熱不上場」。不滿聲浪紛紛湧現，質疑她只願在台北大巨蛋亮相，不願在新莊主場活動。

根據官方公告，悍將8月總共13場主場賽程，其中多場在新莊棒球場舉行，李珠珢8月班表僅有三天，分別為15、16、17日，都在大巨蛋應援，未參與新莊主場賽事。相比其他韓籍成員如李雅英安排6場、南珉貞則有4場，形成場次落差，引發粉絲不滿。

網友批評聲浪紛紛，包括質疑她「場次越來越少」、「是不是準備淡出演出」、「只能在大巨蛋看她應援了」等；更有人諷刺她「怕熱不跳」，只出現在有冷氣的大巨蛋，「根本是大巨蛋限定嘉賓」，更有人調侃「韓援變成邀請來的貴賓」。

為平息爭議，經紀公司富邦育樂回應，「感謝大家對李珠珢的支持與關心。班表安排是根據她的工作量與時間規劃，除了應援之外，我們也會安排其他多元活動與發展機會，請粉絲拭目以待。」

不過對照李珠珢過去幾個月班表，4月應援5場、5月4場、6月5場，7月與8月減少為3場，都少於隊中其他成員。有人就質疑是因為她目前同時是韓國LG雙子隊啦啦隊成員，且近期代言與活動邀約頻繁，因此行程調度可能導致台灣場次相對較少。不少粉絲也跳出為她抱不平，指出她過往曾在新莊全力應援、流淚表演，反駁「怕熱不跳舞」的說法，認為部分批評過於苛責。

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