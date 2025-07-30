中職／雄鷹新應援曲「蓋世鷹雄」不好聽？ 網：留記憶裡就好

中華職棒台鋼雄鷹隊昨天公布新應援曲「蓋世鷹雄」教學影片，但有部分球迷認曲不好聽且舞蹈動作太難，希望「這首留在記憶裡就好」。

雄鷹球員葉保弟的應援曲備受各界好評，也讓啦啦隊女神一粒爆紅。蓋世鷹雄是2025年下半季雄鷹隊全新嗆司曲，結合在地元素，日前啦啦隊已在球場跳過，卻引發不少負評，「有夠難聽，沒辦法聽完越聽越生氣」、「抱歉了真的不好聽。那個廟會步伐也是看不下去，在地化不是只有廟會跟8+9，走出來好嗎」、「現場聽到這首超乾，也沒有帶動球迷的感覺」。

不過也有部分網友支持，「這首讚的啦」、「好厲害的嗆司超猛」、「只有我覺得很洗腦嗎，聽了一次後完全忘不掉」。

雄鷹官方頻道昨天推出完整版應援曲教學影片，不滿意的球迷仍佔多數，「這首想要包山包海融入各種元素，結果搞的四不像，然後動作又太難，真心建議這首留在記憶裡就好」、「那個七星步還是會讓我打結」、「有夠難聽真的」。

商品推薦