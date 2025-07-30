U12世界盃／墨勝日晉複賽避免絕境 中華隊賽程出爐

U12世界盃少棒賽預賽最後2場賽事，因日前雨勢延到今天舉行，墨西哥隊以7：6擊敗日本隊，古巴則是19：2在5局提前擊敗澳洲隊，讓中華隊與日、墨同樣帶著1勝1敗晉級明天開打的複賽，要對上B組前三名的美國、南韓、多明尼加。

墨西哥昨天以1分差敗給中華隊，今天在2局下把握日本先發投手佐橋陸公控球失準，出現2次保送、2次觸身球，加上單局3支安打，單局狂攻6分，日本即使後續慢慢追近，但仍無法弭平分差，墨西哥贏球後避免以0勝2敗晉級複賽的不利局面。

此站結果也讓台日墨三隊最終都為4勝1敗，晉級複賽，中華隊明起複賽三場將依序對上多明尼加、美國、南韓，時間都是晚上6：30在亞太棒球園區少棒主球場。

U12世界盃複賽將帶進預賽戰績，南韓是目前唯一2勝0敗球隊，多明尼加則吞下2敗，6隊循環賽後的戰績前2將晉級8月3日舉行的冠軍戰，第3、4名則在同日爭取季軍。

2025年U12世界盃少棒賽預賽，墨西哥隊擊敗日本隊。圖／中華棒協提供

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