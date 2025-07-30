韓職／花832萬元挖角前獅隊洋投梅賽斯 培證英雄：帶來安定感

據韓媒報導，前中華職棒統一獅隊洋投「賓士哥」梅賽斯以28萬美元（約832萬新台幣）價碼，加入培證英雄隊，取代受傷的羅森伯格（Kenny Rosenberg）。

梅賽斯有7年日本職棒經歷，今年在獅隊出賽14場，6勝3敗，防禦率2.57，幫助球隊奪得上半季冠軍。

28萬美元包含轉隊費，梅賽斯完成簽證等程序後，最快8月初就能加入球隊。英雄球團表示，「梅賽斯身高188公分體重82公斤，擅長速球、曲球、滑球、變速球等多種球路，是一名具備比賽掌控力與穩定控球能力的左投。」

英雄隊總管許承弼表示，「梅賽斯擁有豐富亞洲職棒經驗，曾在日本與台灣出賽，相信他能快速適應KBO。尤其在日本長期擔任先發投手，具備穩定吃局數能力，相信能為我們的先發輪值帶來安定感。」

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