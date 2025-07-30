LLB／／東園少棒重返威廉波特 立委贈加菜金打氣

台北市萬華東園國小少棒隊將代表台灣前進美國威廉波特，參加世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽總決賽。立委吳沛憶30日偕同體育署鄭世忠署長、台北市議員劉耀仁、攸惜關懷協會林立青共同創辦人、東園國小陳毓卿校長、總教練賴敏男共同於萬華青年公園棒球場為東園少棒應援，祝福東園少棒在國際發光發熱，向夢想邁進。

東園少棒隊歷史悠久，至今孕育近50位職棒選手，包括葉君璋、「黃金二游」江坤宇、現效力日職火腿隊的孫易磊等。本次東園少棒一路過關斬將，先是拿下亞太區冠軍，8月將前往美國威廉波特參加LLB少棒總決賽，與來自全球的勁旅一較高下。

吳沛憶表示，三級棒球發展需要長期的扎根及推廣。因此她成立「中正萬華基層運動發展基金」，去年與攸惜關懷協會共同捐贈東園少棒手套和棒球，這次則致贈加菜金為選手打氣，並持續爭取多所學校體育設施改善。今年9月「運動部」成立，將是台灣體育發展新起點，未來會持續爭取資源，協助更多孩子逐夢踏實。

鄭世忠則分享甫結束的德國萊茵魯爾世大運，台灣好手在場上沉著應戰，以此勉勵東園少棒選手們要對自己有自信心。他也提到，運動部成立後，將持續與各界攜手，給予台灣基層運動更多支持。

劉耀仁指出，東園少棒是萬華最耀眼的希望之一，他自議員任內長期關注並陪伴東園棒球發展，包含爭取青年公園棒球場鋪設人工草皮、改善訓練條件，也多次協力媒合民間資源挹注球隊所需。本次再度自費提供加菜金，盼孩子們無後顧之憂，全力揮棒，讓世界看見來自台灣、來自萬華的實力。

陳毓卿則感謝各界支持東園少棒，也感謝吳沛憶推廣萬華加蚋盃少棒賽發展基層棒球。她亦感謝體育署、台北市教育局、體育局，以及議員爭取青年公園人工草皮，東園國小會繼續努力。

賴敏男則期盼運動部成立後，投入更多資源發展基層運動。台灣上次在威廉波特拿冠軍是29年前，此次東園少棒的士氣非常高昂，期盼成績能夠突破以往，再創佳績。

東園少棒是國內勁旅，這次闖進總決賽，不僅是基層棒球的實力展現，更是萬華驕傲與台灣榮光。吳沛憶與鄭世忠也準備應援小物太空火箭娃包，以及文化部推出的台灣原創吉祥物「a-We」娃娃，個性充滿活力、勇於挑戰，也象徵台灣的韌性。期盼東園少棒帶著勇氣與活力，飛往美國旗開得勝。

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