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中職／兄弟8局狂灌7分追平卻白忙一場 張肇元10局滿貫砲一棒擊沉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊張肇元。本報資料照片
台鋼雄鷹隊張肇元。本報資料照片

中信兄弟、台鋼雄鷹隊29日在洲際棒球場上演打擊大混戰，兄弟8局下灌進7分追平，9局下錯失再見的機會，以11：11進入延長賽，最終成為白忙一場，張肇元10局敲出滿貫砲，雄鷹終場以15：11贏球，纏鬥到深夜11點57分，比賽才畫下句點。

雄鷹前一場比賽才剛在桃園棒球場經歷一場惡鬥，下午5點開打，在風雨中拖到近晚上10點，宣布裁定以7：7與樂天桃猿隊和局收場；今天轉戰洲際，又是遇雨攪局的一場，雙方一路糾纏到午夜。

雄鷹此役在第5局灌進7分大局後握有優勢，最大領先差距為11：4，而兄弟的驚天攻勢出現8局下，黃群面對4人次都沒解決，被敲3安打、1保送，陳柏清在滿壘時接手，先對許庭綸投出觸身球送分，岳東華、楊祥禾都以高飛犧牲打追加1分，而宋晟睿在一、三壘有人的打席，先敲一支界外轟，下一球修正彈道後送出中外野全壘打牆，以三分砲追平戰局。

林詩翔把關的9局下，出現4次四壞保送（包含1次故意四壞），兄弟卻沒有分數進帳，讓比賽進入延長。

蔡齊哲負責10局上，突破僵局面對王柏融、魔鷹都投出保送，再被張肇元掃出滿貫砲，兄弟在10局下的攻勢沒有分數進帳，三上三下火速結束，比賽敢在跨日前結束，沒能成為史上第13場跨日大戰。

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棒球 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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