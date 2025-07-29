中職／本來沒想打再見轟 張育成目標是二壘打「感謝上帝」

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋又上演精彩一役，張育成9局下敲出再見兩分砲，以2：0擊敗樂天桃猿隊，張育成當下目標是二壘打，卻敲出全壘打，讓他也說：「這結果是我沒預設到。」

兩隊先發投手都有一場好投，悍將李東洺以103球完成7.2局投球，局數締造個人生涯新高，被敲3安打、無失分。猿隊由洋投魔神樂先發，也以106球完成8局壓制好投，僅被敲2安打、無失分，送出9次三振。

兩隊以0：0僵持，張奕把關的9局上，一出局後被林泓育、張閔勛接連敲安，危機時刻先K掉林承飛，再讓梁家榮擊出一壘方向滾地球出局。猿隊9局下由呂詠臻登板，先取得兩出局後保送范國宸，張育成一棒終結戰線。

被問到開轟打席，張育成卻是先談起自己更介意的打席，「我比較在意我那個（第四局）一二壘有人、無人出局被三振，當下可以做得更好，腦袋想太多，猶豫了滿多球沒揮到。」至於再見轟，他說：「當下沒想打全壘打，想說打扎實的二壘打，把一壘送回來就好，沒想到結果是我沒預設到，所以就…感謝上帝。」

他也稱讚對方先發投手魔神樂，「直球比變速球還好，不要看140初（公里）而已，尾勁感覺有到145以上，這個投手還要多多研究一下。」

這是中職例行賽在大巨蛋的第4支再見安打、第1支再見全壘打，前3次再見安分別是2024年4月6日林智平再見二壘打、2024年8月4日詹子賢再見三壘打、2024年9月29日劉基鴻再見一壘打，4種款式再見安都被解鎖完畢。 富邦悍將張育成9局下敲出再見兩分砲，幫助球隊以2：0贏球，隊友朝他潑水慶祝。記者余承翰／攝影

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