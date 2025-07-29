中職／「全身充滿力量」李東洺7.2局超好投 卻氣噗噗坦言可以更好

富邦悍將隊今天靠張育成9局下當英雄，敲出再見兩分砲，以2：0擊敗樂天桃猿隊，李東洺繳出7.2局無失分好投無關勝敗，雖然結局「問天」，總教練陳金鋒大讚是一場完美好投，但李東洺賽後被問到退場氣噗噗的原因，卻是說：「因為覺得沒有丟好…。」

李東洺前6局投完仍讓猿隊的安打數掛蛋，僅有的兩位上壘者，先是第1局保送林子偉，第6局則是成晉因三壘手王念好的失誤上壘，維持無安打比賽局面直到7局上、兩出局才破功，被林泓育敲出第1支安打。

李東洺第8局續投，兩出局後對成晉投出觸身球，暫停過後續留場上，被林政華敲出二壘打，將二、三壘有人局面交到陳仕朋手中，保送陳晨威形成滿壘，但讓林子偉擊出中外野方向飛球出局，驚險度過這局危機。

李東洺最終以103球完成7.2局投球，局數締造個人生涯新高，被敲3安打、無失分。

李東洺退場時明顯有怒氣，他說：「因為覺得在關鍵時刻沒有丟好，感覺可以更好。」他提到，觸身球的打席，「有點太想要丟到好的位置，導致太用力開掉，不小心丟到他。」至於林政華的長打，李東洺說：「知道他可能有鎖定一些球路，配球先以搶好球心態下去丟，結果被打安打。」

評價李東洺的表現，陳金鋒表示，「只能說完美，控球、速度」位置都很準，培峰也幫忙得不錯。」李東洺在先發位置上漸入佳境，陳金鋒認為他剛扛先發一開始或許還沒那麼穩定，但慢慢找到自己節奏，「加上他自己本身球質就不錯，丟的位置越來越好，打者攻擊他也沒那麼容易。」

李東洺已在大巨蛋投過亞錦賽、經典賽資格賽，卻是中職生涯首度在大巨蛋登板，投出生涯最長局數，他說：「有感覺這場每局球數比較少，感覺全身充滿力量，可能在巨蛋，比較不會有不舒服的感覺，投得很順暢。」

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