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中職／狂！張育成再見兩分砲 悍將2比0氣走桃猿
富邦悍將、樂天桃猿隊今天在台北大巨蛋上演超級投手戰，0：0局面，直到9局下由張育成當英雄，敲出再見兩分砲，悍將以2：0贏球。
悍將先發投手李東洺前6局投完仍讓猿隊的安打數掛蛋，僅有的兩位上壘者，先是第1局保送林子偉，第6局則是成晉因三壘手王念好的失誤上壘，維持無安打比賽局面直到7局上、兩出局才破功，被林泓育敲出第1支安打。
李東洺第8局續投，兩出局後對成晉投出觸身球，暫停過後續留場上，被林政華敲出二壘打，將二、三壘有人局面交到陳仕朋手中，保送陳晨威形成滿壘，但讓林子偉擊出中外野方向飛球出局，驚險度過這局危機。
李東洺最終以103球完成7.2局投球，局數締造個人生涯新高，被敲3安打、無失分。
猿隊由洋投魔神樂先發，也以106球完成8局壓制好投，僅被敲2安打、無失分，送出9次三振。
兩隊以0：0僵持，張奕把關的9局上，一出局後被林泓育、張閔勛接連敲安，危機時刻先K掉林承飛，再讓梁家榮擊出一壘方向滾地球出局。猿隊9局下由呂詠臻登板，先取得兩出局後保送范國宸，張育成一棒終結戰線。
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