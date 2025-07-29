U12世界盃／鍾定栩後援穩守 中華隊勝墨教頭直言很感動

U12世界盃棒球賽中華隊今天迎戰墨西哥，鍾定栩後援4.2局穩守，中華隊靠著再見觸身球保送以6比5搶勝，帶1勝1敗晉級複賽；經歷落後、追平、因雨暫停最後搶勝，總教練章子健直呼感動。

U12世界盃棒球賽中華隊今天預賽最終戰與墨西哥交手，2局上打完中華隊0比5落後，中華隊2局下攻勢串聯，單局敲出3支安打，包括陳啟盛帶有2分打點的二壘打，選到5次四壞保送，單局追回5分、扳平比數。

比賽打到4局下1人出局後因雨暫停，約40分鐘後繼續比賽，兩隊僵持至6局下，中華隊靠著滿壘陳啟盛遭觸身球保送跟對手說再見。

總教練章子健接受電視轉播訪問時表示，開賽墨西哥隊的掌握度確實比較好，開賽就面臨5分的落後，很感動選手信心沒有被打散，還是有撐住，也鼓勵選手，球賽才剛開始，灌輸他們全力搶勝的信心、相信一定可以拿下勝利。

鍾定栩今天2局上1人出局接手後援，投4.2局無失分，僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，展現壓制力、拿下勝投；章子健表示，鍾定栩本來就是球隊主戰投手，臨危受命投出很好的表現，幫助球隊守住分差，也有信心打線可以打回來，知道這場比賽大家都有壓力，謝謝選手有扛住。

陳啟盛今天3打數敲出1支二壘打，貢獻3分打點，他表示，2局打席想著把球打平、打強，不追求長打；比賽過程從落後、追平，又因為雨勢影響暫停，陳啟盛表示，等待的過程中有傳接球維持感覺，教練一直幫大家打氣，很開心可以搶勝，希望複賽每場比賽也都可以有安打幫助球隊。

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