中職／韓籍三本柱到齊 悍將主場13856人進場再破「平日蛋」紀錄
富邦悍將隊平日「攻蛋」，今天在台北大巨蛋面對樂天桃猿隊的比賽，吸引1萬3856人進場，為周二到周四平日場次的最佳票房成績。
此戰Fubon Angels韓籍三本柱到齊，其中「富邦至寶」李珠珢雖曾於7月19日跳大巨蛋場次應援，但當時為明星賽，前一次在悍將主場賽事應援已是6月19日新莊棒球場，相隔40天再有班表，也吸引許多球迷捧場。
本季陸續有味全龍、樂天桃猿、悍將挑戰平日大巨蛋場次，排除周五到周日，「平日蛋」最佳票房來自6月12日悍將主場，吸引1萬3091人進場，今天自己刷新自己的數字。
台北大巨蛋本季周二到周四場次票房
日期 主隊 票房
4/15(二）味全龍 10108
4/16(三）味全龍 10006
4/23(三）樂天桃猿 11155
4/24(四）樂天桃猿 10601
6/12(四）富邦悍將 13091
7/22(二）味全龍 10177
7/23(三）味全龍 10679
7/29(二）富邦悍將 13856
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