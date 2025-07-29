中職／韓籍三本柱到齊 悍將主場13856人進場再破「平日蛋」紀錄

富邦悍將隊平日「攻蛋」，今天在台北大巨蛋面對樂天桃猿隊的比賽，吸引1萬3856人進場，為周二到周四平日場次的最佳票房成績。

此戰Fubon Angels韓籍三本柱到齊，其中「富邦至寶」李珠珢雖曾於7月19日跳大巨蛋場次應援，但當時為明星賽，前一次在悍將主場賽事應援已是6月19日新莊棒球場，相隔40天再有班表，也吸引許多球迷捧場。

本季陸續有味全龍、樂天桃猿、悍將挑戰平日大巨蛋場次，排除周五到周日，「平日蛋」最佳票房來自6月12日悍將主場，吸引1萬3091人進場，今天自己刷新自己的數字。

台北大巨蛋本季周二到周四場次票房

日期 主隊 票房

4/15(二）味全龍 10108

4/16(三）味全龍 10006

4/23(三）樂天桃猿 11155

4/24(四）樂天桃猿 10601

6/12(四）富邦悍將 13091

7/22(二）味全龍 10177

7/23(三）味全龍 10679

7/29(二）富邦悍將 13856 富邦悍將啦啦隊李珠珢（前）等人賽前表演。記者余承翰／攝影 富邦悍將啦啦隊李珠珢（前）等人賽前表演。記者余承翰／攝影

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