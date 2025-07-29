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U12世界盃／0:5打到6:5！中華隊靠再見觸身球贏墨西哥 帶1勝1敗進複賽
U12世界盃棒球賽預賽上演戲劇化結局，中華隊從0：5落後打起，2局下攻下5分大局追平，再一路僵持到6局下、兩出局開啟攻勢，墨西哥失誤、保送、暴投連發，陳啟盛挨再見觸身球，中華隊以6：5擊敗墨西哥，將帶1勝1敗進入複賽。
A組晉級球隊在賽前已經確定為中華隊、日本、墨西哥，此戰與墨西哥交手，攸關中華隊帶進複賽的戰績，一開賽就感受到來自強敵的威脅，先發投手李昀潤投1.1局被敲6安打、失5分，中華隊一開賽就處於0：5落後。
中華隊2局下迎來反擊，李秉容保送、謝承濬安打開啟攻勢，墨西哥換投後，吳尚澄安打攻占滿壘，林書延先以保送擠回第1分，中華隊雖連吞2K，但後續靠暴投跑回第2分，陳啟盛二壘打帶有兩分打點，後續李秉容又在滿壘時選到保送，中華隊單局攻下5分追平。
比賽進行到4局下一度因雨暫停，5：5平手局面直到6局下，中華隊前兩位打者都出局，但接下來鍾定栩靠失誤上壘，再盜上二壘，胡誠恩獲得故意四壞保送，再因暴投推進二、三壘，李權恩挨觸身球，陳啟盛在滿壘打席再挨球吻結束比賽。
鍾定栩作為第二任投手，後援4.2局僅被敲2安打、無失分，送出5次三振，凍結墨西哥前兩局猛烈的攻勢，才有後續中華隊的反撲機會。
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