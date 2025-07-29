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日職／孫易磊二軍先發5局無失分 對陽柏翔飆速152公里

中央社／ 台北29日電
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。圖／悍創運動經紀提供
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊。圖／悍創運動經紀提供

北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍先發對樂天金鷲隊，投5局無失分，在2局上對決同樣來自台灣的野手陽柏翔打席，飆出最速152公里，火腿以4比10吞敗、孫易磊無關勝敗。

日職二軍例行賽火腿隊今天與樂天隊交手，火腿隊由台灣20歲投手孫易磊先發，樂天先發打序中，則有來自台灣的野手陽柏翔，先發打8棒、守游擊。

孫易磊今天1局上被首名打者敲出安打，1人出局後投出保送，但沒有失分，2局讓樂天隊打者3上3下，與陽柏翔對決打席，飆出最速152公里，最後讓陽柏翔打出右外野方向飛球出局。

孫易磊3局上也有被敲安打、投出四壞保送，但力守不失分，4局、5局各被敲出1支安打，但沒讓樂天隊延續攻勢。

孫易磊總計用83球投5局，被敲出4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分，退場時球隊4比0領先，但牛棚投手失守，火腿吞敗、孫易磊無關勝敗。

樂天隊陽柏翔今天6局上敲出滾地球、帶有1分打點，7局上敲出三壘打、一棒送回2分，今天總計5打數敲出1支安打，貢獻3分打點，賽後打擊率2成27。

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孫易磊 樂天金鷲 日本火腿鬥士

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