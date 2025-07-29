U12世界盃／中華隊5分落後扳平了！台墨戰比賽因雨暫停

U12世界盃棒球賽台灣隊今天預賽最終戰與墨西哥交手，一度5分落後，但展現韌性，2局下攻勢串聯追回5分、扳平比數，兩隊打到4局下1人出局後因大雨比賽暫停，目前5比5平手。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，今天賽前已確定A組日本、墨西哥、台灣晉級超級循環賽複賽，但台灣與墨西哥今天比賽仍然很重要，攸關帶入複賽的戰績。

墨西哥隊1局上攻下2分、2局上再拿3分，台灣隊2局下追分，李秉容四壞保送上壘，謝承濬、吳尚澄接連安打攻占滿壘，滿壘四壞保送先擠回1分，2人出局後靠著暴投跑回第2分，再靠著保送、陳啟盛二壘打、一棒送回2分，台灣隊接著再選到2次四壞保送、擠回追平分。

兩隊2局打完5比5戰成平手，3局都沒有拿下分數，比賽打到4局下台灣隊1人出局後，現場下起大雨，比賽因雨暫停。

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