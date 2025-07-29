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U18世界盃／24人培訓名單出爐 將展開二階段集訓

中央社／ 台北29日電

備戰9月在日本沖繩舉行的U18世界盃棒球賽，6月中已選出36人台灣培訓隊名單，安排5場藍白對抗賽觀察篩選，今天公布24人培訓名單，之後也會安排與中職二軍和業餘社會隊打練習賽。

台中市隊在今年國內國手選拔賽玉山盃青棒賽奪冠，取得U18世界盃棒球賽台灣隊組訓權，總教練為廖宏淵，中華民國棒球協會於6月中公布36人培訓名單，今天藍白賽後公布第2階段培訓名單。

投手從14人刪減至9人，包括具有球速優勢的劉任右、何樺、賴謙凡，準中職球員下勾投手陳世展、鍾亦恩、王奕翔，被看好有旅外潛力的蘇嵐鴻，另外還有鄭品紳、林承俊。

捕手留下3人，包括去年亞青國手張育豪和江庭毅，另外還有游能茗。內野手7人為張乙安、許書誠、劉曜維、吳承皓、李楷棋、曾聖恩、阮宥瑋，外野手5人為帕蘇拉．塔基斯利尼安、林珺希、蔡琞傑、幸世賢、楊才鋒。

24人名單公布後培訓隊持續在台南集訓，之後也會安排與中職二軍和業餘社會隊打練習賽，後續再篩選決定出正選20人名單，預計8月底出發赴日本沖繩，也會安排與日本社會人隊練習賽，備戰9月5日開打的賽事。

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