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中職／大起大落→穩定輸出 申皓瑋脫胎爭打擊王？喊晨威太強了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋。本報資料照片
富邦悍將隊申皓瑋。本報資料照片

富邦悍將隊外野手申皓瑋今年有望繳出生涯年數據，目前在打擊榜位列前段班，從以往狀態總是大起大落，到今年持續穩定輸出，他說沒有特別秘訣，每天把該做的訓練做好、吸收情蒐，到了比賽場上就是自然發揮。聊到爭奪打擊王的對手包括好友陳晨威，他笑說：「晨威太厲害了啦！不要跟他比，跟自己比就好。」

申皓瑋連3場都是雙安、連兩場開轟，打擊率攀升0.309， 居榜上第三，僅落後林智平的0.316、陳晨威的0.313，今天在台北大巨蛋打擊榜前三傑將正面交鋒。

「打擊率每天都上上下，比較不太會去在意，比較會去注意自己的擊球內容。」申皓瑋表示，這些數據每天都在變動，等到球季結束後再來看就好，自己在意的是扎實擊球，「如果有把球打扎實，不管出局或安打，我對自己就比較不太會沮喪，死掉也覺得這是好的。」

申皓瑋還有一項有感「發芽」的數據，過去以大起大落聞名的他，本季一直維持穩定輸出，像是已有20場雙安場次，本季還有49場比賽，也有望改寫生涯新高，過去他的個人紀錄為2024年球季的24場。

談到今年的狀態維持，申皓瑋說：「沒有特別秘訣，到球場就是做自己該訓練的東西，每天比賽情蒐也會告訴我們投手特色，賽前訓練的東西完成，比賽就是自然去發揮，不要去想太多。」

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申皓瑋 陳晨威 富邦悍將

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