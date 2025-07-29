啦啦隊專訪／18歲曾誤入灰色試鏡現場要求「被打耳光」 小龍女馬妹：鼓起勇氣退錢、刪片

她在場邊熱舞，總是活力十足、笑容燦爛，是味全龍啦啦隊的「陽光代表」；也是擁有九年直播資歷的主持人、廣告戲劇演員，歷經自我懷疑、低潮與重返舞台的過程，馬萱庭──球迷口中的「馬妹」，用一場又一場的表演證明，她不只是啦啦隊女孩，更是一位勇於探索與實踐自我價值的全方位表演者。

演員、啦啦隊、主持人 身分的平衡藝術

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「馬妹」馬萱庭表示，「從高中畢業開始，我就一直想當演員。」最初的夢想毫不猶豫。雖然沒有經紀公司支援，她仍持續進修、參加表演課、接拍學生製片與婚禮短片，她說，哪怕只是幾分鐘的角色，我也很享受進入角色的過程。

提到對表演與舞蹈的熱愛，馬萱庭指出，高中時加入街舞社，從國父紀念館練舞、搶場地、練體能一路走來，儘管非科班出身，但靠著自我要求與練習補足節奏感與記憶力。

馬妹的馬：從被笑的姓氏變成舞台名稱

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提起「馬妹」這個暱稱，「馬妹」馬萱庭表示說，其實源自她的姓氏。小時候她曾因姓馬被同學開玩笑，長大後卻反過來擁抱這個獨特身分。她說，高中同學覺得她像需要被照顧的小孩，就叫她馬妹。一開始抗拒，但後來發現，這就是她最真實的一面。現在，這個名字成了她的舞台名，也成了她與粉絲之間最親切的稱呼。

祭品文送雞排 讓粉絲與啦啦隊一起熱血

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2023年中華職棒總冠軍賽，味全龍拿下睽違多年冠軍，而「馬妹」馬萱庭表示早在季末就許下承諾：「只要奪冠，我就發100份雞排！」這篇「祭品文」在奪冠當下引發球迷熱議，她也如實兌現，還有粉絲贊助多加碼了50份。「馬妹」馬萱庭表示說，雞排是大家都愛的食物，也是一種用行動傳達感謝的方式。

「馬妹」馬萱庭表示說指出，回憶當時比賽結束瞬間，啦啦隊們還未察覺已奪冠，直到看到彩帶灑落、觀眾起身歡呼，才意識到歷史性時刻降臨。她說，「我真的衝進場內，眼淚差點掉下來。那一刻，我覺得我們的努力被看見了。」

「馬妹」馬萱庭表示也再次提前預告，今年她也延續傳統，若味全龍再奪冠將送出200份雞排，對她而言，哪怕只剩0.01%的機會，她也會一直相信能拿下冠軍，為球隊應援到最後一刻！

被評「整首亂跳」的痛讓她休息一年找回自己

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然而，「馬妹」馬萱庭表示燦爛舞台背後，也曾有一段灰暗的低潮期。她回憶，曾被上級當眾評語「整首都在亂跳」，卻未給予任何實質建議。「馬妹」馬萱庭表示說，她真的很想知道是哪一段不對，好讓她改進。但對方只說：「整首都很亂」，那句話讓她崩潰。

完美主義的她陷入深深的自我懷疑，也開始質疑：「我真的會跳舞嗎？」最終，休息整整一年。

「馬妹」馬萱庭表示指出，那一年沒有完全脫離舞台，反而是透過直播、進修表演課，給自己時間找回成就感。這段時間，她也學會了用說話釋放壓力，理解舞台不只是觀眾的掌聲，更是一種自我肯定。

告別陰影 加入味全龍重啟熱情

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2021年味全龍升上一軍，開放啦啦隊招募。昔日隊友鼓勵她報名，「他們說，我就是適合在舞台上的人。」一句話讓她鼓起勇氣再次投身啦啦隊甄選，並成功入選味全龍小龍女成員。

「馬妹」馬萱庭表示表示，「在這裡，我不需要證明什麼，我只要做自己。」味全龍給了她一個重新起步的舞台，也讓她找回跳舞的初心與自我價值。

桌上是麥克風、心中是演員夢

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除了啦啦隊，「馬妹」馬萱庭表示也是九年直播資歷的主持人，在鏡頭前自在又真誠。她說：「自己開直播比較親和走人情味風格路線。」即便偶爾直率發言，她仍努力在誠實與體貼中找到平衡。

「馬妹」馬萱庭表示也坦言，主持只是她自我表達的方式之一，演員依舊是心中未熄的夢。曾經，因為主場在台南，錯過了許多台北的試鏡；如今，啦啦隊工作越來越繁忙，也暫時無法踏進劇組。

初入演藝圈差點誤入灰色試鏡現場

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演藝圈的起步，對「馬妹」馬萱庭表示來說並不全然美好。她透露，18歲時曾在網路上看到某綜藝試鏡訊息，便單獨前往。現場導演遞上動作清單，標明每個動作對應多少酬勞，從「做鬼臉」到「穿奇裝異服」乃至「被打耳光」。

「馬妹」馬萱庭表示僅選擇幾個動作試拍後領錢離場，但事後她越想越不對勁，最終鼓起勇氣退錢並要求刪片。對方雖未強留，但這段試鏡經歷成為她內心警鐘。

「馬妹」馬萱庭表示說，「後來才知道，那是灰色內容網站在招人，看似無害，但極具風險。」她呼籲年輕女孩要勇於發問、確認拍攝資訊。

舅舅是戲劇演員 幫她避開不合理經紀約

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幸運的是，「馬妹」馬萱庭表示的舅舅是資深本土劇演員，經常為她把關合約內容。因此她至今拒絕了多家經紀公司，只為等一個真正理解她的合作夥伴。馬萱庭說，「我不是不想被簽，我只是不想變成商品」。

每一次登場，都對得起自己

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回顧這些年的轉折與蛻變，「馬妹」馬萱庭表示說，以前我跳舞，是為了被認同；現在我跳舞，是為成長與重生。

她深知啦啦隊不只是舞步整齊，更是用熱情感染觀眾。她會反覆觀看粉絲拍的表演回放影片、自我檢討、調整步伐與表情，只為下一場演出更好。馬萱庭語氣篤定地說，「我希望每一次登場，都對得起自己。」

原題：啦啦隊不是我的終點──小龍女馬妹用多重身分跳出人生節奏

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