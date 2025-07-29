中職／黃子鵬連爆兩場續留輪值 桃猿教頭：已非調整、是要修正

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬近兩戰被打成發球機，總教練古久保健二認為問題還是出在控球，他將續留先發輪值，接下來的課題已經不是「調整」，古久保強調：「現在是要修正，到下次先發前要修正這些問題。」

黃子鵬7月兩場先發都遭遇暴打，7月5日面對富邦悍將隊3.1局被敲10安打、失7分，27日面對台鋼雄鷹隊5局又被敲出10安打、丟掉6分，兩戰被打擊率高達0.465。

古久保表示，黃子鵬的問題可能出在體力、也可能技術上真的有些狀況，目前在控球上還是存在問題。

被問到接下來的調整課題，他表示，「已經不能說是調整，而是修正，到下次登板之前，他必須要修正這些問題，也有跟牛棚教練林英傑說，不要以調整的方式去幫他，是要用修正的方式。」

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