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中職／悍將3洋投先發先試行兩輪 鈴木駿輔也待命中

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將投手教練許銘傑（左）。報系資料照
富邦悍將投手教練許銘傑（左）。報系資料照

富邦悍將隊啟動3洋投先發，上周力亞士、魔力藍、布坎南都完成6局以上投球，投手教練許銘傑也認為有看到成效，讓牛棚得到喘息，預計會先試2次輪值，再決定是否維持此編制，也有啟用日籍洋投鈴木駿輔的計畫，但如此一來就必須割捨一位現有註冊洋投。

悍將本季一直維持2先發1後援的洋投編制，27日首度將富藍戈降下二軍，使用3洋投先發。許銘傑表示，「效果呈現還算不錯，最起碼讓中繼有些喘息，球季打到現在大家會累，現在就是看誰的續航力比較好就會出線。」

悍將二軍還有兩位日籍洋投，許銘傑表示，其中以鈴木駿輔的狀況較好，「有計畫要叫上來，但一切還是要評估，目前二軍比賽取消滿多，評估也不容易，但他有出賽的話結果都還不錯。」他也透露，有坦白跟鈴木說，上來不一定會是先發，但要朝先發調整，之後調整定位會比較容易。

至於富藍戈，許銘傑表示，畢竟他本季至今也投了滿多局，會尊重他本人的意願，如果希望先休息一下，本周就是先留在一軍隨隊，下周再看是否要到二軍出賽。

許銘傑表示，目前會讓李東洺、黃保羅與3洋投共組輪值，陳仕朋先到牛棚幫忙，如果李東洺、黃保羅有狀況，陳仕朋就是備案，也有叫江國豪準備先發。

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許銘傑 黃保羅 陳仕朋

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