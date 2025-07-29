快訊

林德福罷免案1開票所票數填反 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／曾峻岳還在找速度暫緩升一軍 悍將投教：最起碼要150

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將投手曾峻岳。 聯合報系資料照
富邦悍將投手曾峻岳。 聯合報系資料照

富邦悍將隊曾峻岳5月受傷至今，尚未回到一軍，投手教練許銘傑指出觀察指標，目前在二軍最快球速還不到150公里，「有跟他講，你要再認真催一下，我要的是你的速度，如果在二軍速度沒出來，上來要催就會風險很大、容易再受傷。」

曾峻岳在5月14日的出賽成為傷兵，在二軍練投時又傷到腳，歸期一延再延，而他最近一場二軍出賽為27日，最快球速149公里。

許銘傑表示，二軍比賽持續取消，希望他可以至少先能跨局或連投，「先前有安排一天先live BP，隔天再比賽，現在就是看他狀況。」目前還無法升上一軍，是因為他的球速，「速度OK，但沒達到我想要，最起碼要150吧。」

「再一場或兩場，等他速度出來。」許銘傑表示，有跟他本人說，他最大的魅力就是速度，希望他再認真催一下，如果速度出不來，會擔心他是不是還有不舒服，「我希望他上來就是健康的狀態，畢竟他是球隊重要的後援投手。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

球速 許銘傑 曾峻岳

延伸閱讀

中職／612教練異動後富邦悍將戰績一飛衝天 關鍵人物是他

中職／明星賽公布完整名單 全壘打大賽4人退賽補進宋晟睿+陳晨威

中職／江庭毅獲南珉貞邀約嗨喊「我要發瘋了」 廖任磊「宣示主權」

中職／高中生挑戰選秀能成大物屈指可數 彭政閔也奉勸要三思

相關新聞

中職／曾峻岳還在找速度暫緩升一軍 悍將投教：最起碼要150

富邦悍將隊曾峻岳5月受傷至今，尚未回到一軍，投手教練許銘傑指出觀察指標，目前在二軍最快球速還不到150公里，「有跟他講，...

中職／悍將3洋投先發先試行兩輪 鈴木駿輔也待命中

富邦悍將隊啟動3洋投先發，上周力亞士、魔力藍、布坎南都完成6局以上投球，投手教練許銘傑也認為有看到成效，讓牛棚得到喘息，...

中職／黃子鵬連爆兩場續留輪值 桃猿教頭：已非調整、是要修正

樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬近兩戰被打成發球機，總教練古久保健二認為問題還是出在控球，他將續留先發輪值，接下來的課題已經不是...

中職／韓籍啦啦隊河智媛秀火辣泳裝 網讚：健美身材

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神河智媛因豪爽性格，加上健美身材，在台韓兩地都有大量粉絲支持。她昨天也在IG分享泳裝照， 讓粉絲們大飽眼福。 河智媛擁有甜美臉蛋，且經常上健身房，練出結實身材，她也透過應援時

日職／陳睦衡二軍中繼登板 2局無失分最速149公里

旅日歐力士猛牛隊19歲台灣投手陳睦衡今天二軍中繼登板，對廣島鯉魚隊投2局讓打者6上6下、無失分，最快球速149公里、無關...

中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋 網質疑：怕熱還來台灣？

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢8月班表出爐，只跳8月15日至17日三天，場地為台北大巨蛋，引發部分球迷不滿。 悍將8月有13場主場賽事，其中15日至17日在台北大巨蛋有悍將中學主題日活動，韓籍啦啦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。