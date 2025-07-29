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中職／曾峻岳還在找速度暫緩升一軍 悍將投教：最起碼要150
富邦悍將隊曾峻岳5月受傷至今，尚未回到一軍，投手教練許銘傑指出觀察指標，目前在二軍最快球速還不到150公里，「有跟他講，你要再認真催一下，我要的是你的速度，如果在二軍速度沒出來，上來要催就會風險很大、容易再受傷。」
曾峻岳在5月14日的出賽成為傷兵，在二軍練投時又傷到腳，歸期一延再延，而他最近一場二軍出賽為27日，最快球速149公里。
許銘傑表示，二軍比賽持續取消，希望他可以至少先能跨局或連投，「先前有安排一天先live BP，隔天再比賽，現在就是看他狀況。」目前還無法升上一軍，是因為他的球速，「速度OK，但沒達到我想要，最起碼要150吧。」
「再一場或兩場，等他速度出來。」許銘傑表示，有跟他本人說，他最大的魅力就是速度，希望他再認真催一下，如果速度出不來，會擔心他是不是還有不舒服，「我希望他上來就是健康的狀態，畢竟他是球隊重要的後援投手。」
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