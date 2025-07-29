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中職／韓籍啦啦隊河智媛秀火辣泳裝 網讚：健美身材

聯合新聞網／ 綜合報導
河智媛。截圖自河智媛IG
河智媛。截圖自河智媛IG

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神河智媛因豪爽性格，加上健美身材，在台韓兩地都有大量粉絲支持。她昨天也在IG分享泳裝照， 讓粉絲們大飽眼福。

河智媛擁有甜美臉蛋，且經常上健身房，練出結實身材，她也透過應援時與球迷的活潑互動，收穫大批粉絲。

她昨天在IG分享自己去澳洲的旅遊照片，圖中可見，她穿上紅色泳裝，戴起墨鏡，自信秀出豐滿上圍和招牌蜜大腿。

貼文曝光後，網友們紛紛表示，「太辣了」、「真的太可愛了」、「姐姐妳好漂亮」、「智媛這身材真是太健美太漂亮了」、「健美身材」。

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