日職／陳睦衡二軍中繼登板 2局無失分最速149公里

旅日歐力士猛牛隊19歲台灣投手陳睦衡今天二軍中繼登板，對廣島鯉魚隊投2局讓打者6上6下、無失分，最快球速149公里、無關勝敗。

陳睦衡去年底正式加盟歐力士猛牛隊，展開旅日生涯，今年6月6日日職生涯首度在二軍登板，中繼1局無失分。陳睦衡今天再獲得出賽機會，二軍例行賽歐力士隊與廣島隊交手，兩隊4局打完廣島隊3比1領先。

陳睦衡5局上接替登板，依序讓打者敲出右外野方向飛球、三壘方向飛球、三壘方向滾地球出局，6局上續投依序讓打者敲出二壘方向飛球、二壘方向滾地球、右外野方向飛球出局，6局投完退場。

陳睦衡今天總計用19球投2局，沒被敲出安打，沒有四死球保送、無失分，最快球速為5局上對首名打者中村健人打席、飆出149公里。

歐力士隊6局下橫山聖哉敲出陽春砲，再靠著接連四壞保送、內藤鵬安打再送回2分，以4比3超前比數。廣島隊9局上追回1分，兩隊終場以4比4握手言和。

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