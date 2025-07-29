中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋 網質疑：怕熱還來台灣？

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢8月班表出爐，只跳8月15日至17日三天，場地為台北大巨蛋，引發部分球迷不滿。

悍將8月有13場主場賽事，其中15日至17日在台北大巨蛋有悍將中學主題日活動，韓籍啦啦隊三本柱李珠珢、李雅英和南珉貞三天都會出席。

不過李珠珢整個8月只有這3天有班，李雅英還有22、23和26日新莊主場，南珉貞則是27日。

消息曝光後，網友們紛紛表示，「這麼怕熱還來台灣跳啦啦隊？」、「我是沒差，但好歹新莊跳個一場吧」、「根本是大巨蛋特別來賓」、「李雅英三場新莊，有情有義，反觀熱到哭哭的某人只跳大巨蛋」、「雅英最相挺，沒班還有野生的出現」。

商品推薦