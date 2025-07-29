聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李珠珢8月只跳3場大巨蛋 網質疑：怕熱還來台灣？
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢8月班表出爐，只跳8月15日至17日三天，場地為台北大巨蛋，引發部分球迷不滿。
悍將8月有13場主場賽事，其中15日至17日在台北大巨蛋有悍將中學主題日活動，韓籍啦啦隊三本柱李珠珢、李雅英和南珉貞三天都會出席。
不過李珠珢整個8月只有這3天有班，李雅英還有22、23和26日新莊主場，南珉貞則是27日。
消息曝光後，網友們紛紛表示，「這麼怕熱還來台灣跳啦啦隊？」、「我是沒差，但好歹新莊跳個一場吧」、「根本是大巨蛋特別來賓」、「李雅英三場新莊，有情有義，反觀熱到哭哭的某人只跳大巨蛋」、「雅英最相挺，沒班還有野生的出現」。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言