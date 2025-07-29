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U12世界盃／日本4連勝 偕中華隊、墨西哥同晉複賽

中央社／ 台北29日電
U12世界盃日本(右)擊敗澳洲隊。WBSC官網
U12世界盃日本(右)擊敗澳洲隊。WBSC官網

U12世界盃棒球賽日本今天與澳洲交手，日本投手群聯手壓制沒被敲出安打，打線串聯搶分，終場以15比0、4局拿下預賽4連勝，也確定了墨西哥、中華隊一同晉級複賽。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，日本昨天與墨西哥隊的比賽因雨延賽，日本今天與澳洲交手，除了首局沒有得分外，2到4局、局局有分數進帳。

日本隊2局下靠著安打、保送、暴投，大川幸太朗安打先馳得點，再靠著暴投跑回團隊第2分，3局下小川大良率先敲出安打，靠著牽制失誤、暴投一口氣跑回分數，接連選到3次保送攻占滿壘，再靠著滾地球、高飛犧牲打再添2分。

日本隊4局下單局敲出9支安打、選到3次四壞保送，加上對手守備失誤，一口氣打了13人次、攻下10分大局，達到提前結束比賽門檻。

日本隊今天動用3任投手，丸山峻輝、清水亮多各投1局，下平丞汰後援投2局，3任投手聯手壓制，沒讓對手敲出安打，合計送出6次三振，無失分。

A組預賽日本預賽戰績4勝，墨西哥目前戰績3勝，中華隊戰績3勝1敗，3隊確定晉級超級循環賽複賽，對戰將帶入複賽，今晚中華隊與墨西哥比賽須全力搶勝、爭取優勢。

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