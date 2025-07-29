中職／權喜原再加碼2場大巨蛋挑戰連跳14場 愛上喊MIC和「魚丸」綽號

味全龍啦啦隊「小龍女」的韓籍成員權喜原人氣急速竄升，在剛結束的七月賽程達成「全勤應援」，在天母、大巨蛋、斗六三地的10場主場賽事（除7月25日因雨延賽外）都沒有缺席，再加上7月19日、20日的兩場中職明星賽，今天球團再公布她的班表加碼，將在8月5日、6日再度登上台北大巨蛋應援。

權喜原將於8月5日、6日再度登上台北大巨蛋，這將是她連續上班的第10、11場主場賽事，連同原定出勤的8月15日至17日三場比賽，有機會挑戰連14主場應援。統計七、八月主場賽程，權喜原預計僅將缺席2場。

回顧七月的「精實」旅程，權喜原特別提到斗六球場給她留下最深刻印象，「那是我第一次到台北以外的球場應援，也是首次拿MIC帶應援，真的非常緊張。」她也提到現場龍迷的熱情回應讓她很感動，也不知不覺享受起喊MIC的時刻。權喜原透露，其實自己對於剛到台灣時的表現很不滿意，這次回台前做了大量準備，想呈現更好的樣子給大家，不僅勤練舞步、加強體能，更嘗試換上金髮新造型，聽到大家的反應還不錯，自己也覺得很開心。

七月份長時間待在台灣，也讓權喜原意外成為小龍女們的「新團寵」，學姐林襄、小映和霖霖帶她到台灣最有名的夜市，鼓勵她挑戰臭豆腐。原本害怕的喜原，一試成主顧，表示：「其實蠻合自己口味耶！」除了品嘗美食，權喜原之後也想到台灣好玩的地方逛逛，也歡迎粉絲推薦必去清單。

雖然在韓國剛出道就獲得啦啦隊女王票選冠軍，被封為「怪物新人」稱號，但權喜原卻覺得台灣粉絲為她取的綽號「魚丸」更可愛，對於自己名字的台語發音也覺得很有趣。看到越來越多球迷為她進場加油，魚丸感性地說：「我會更努力用表現回應大家！」近期於服裝表現上屢獲好評的小龍女，在8月5日、6日的大巨蛋主場賽事中，也將搭配學生、閨蜜之夜主題帶來特別表演服裝，歡迎球迷粉絲進場感受不同風貌的「魚丸」魅力。

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