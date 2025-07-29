經典賽／76歲名教貝克掌尼加拉瓜兵符 日媒：他們擊敗12強王者台灣

尼加拉瓜今天宣布明年世界棒球經典賽主帥人選，將由76歲老教頭貝克（Dusty Baker）出任，他的大聯盟執教生涯累積2183勝、1座世界大賽冠軍，現職為舊金山巨人隊的棒球部門顧問。

貝克26季執教生涯打下2183勝1862敗、勝率0.540，2022年帶領太空人奪冠，以72歲高齡解鎖教頭生涯首奪世界大賽冠軍，他在隔年球季後交出兵符。

貝克重返主帥位置，將帶領尼加拉瓜挑戰明年經典賽，尼加拉瓜正是在今年2月於台北大巨蛋取徑資格賽拿到正賽門票，當時在分組打下3戰全勝，包括6：0擊敗中華隊，為第一支晉級球隊。日本媒體「體育報知」在報導貝克執教尼加拉瓜的新聞中，還特別強調：「他們在資格賽擊敗12強冠軍台灣，是值得關注的球隊。」

尼加拉瓜分在D組，將在美國邁阿密面委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列。

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