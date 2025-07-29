高林盃／玉里高中藍隊延長賽擊敗羅東高工 奪首屆冠軍

中央社／ 台北28日電

首屆高林盃青棒邀請賽今天冠軍戰由羅東高工及地主玉里高中藍隊交手，兩隊7局打完2比2僵持不下，玉高藍隊延長賽8局上搶下4分，8局下守住滿壘危機，終場以6比5拿下冠軍。

受到雨勢影響，高林盃最後一日賽程一早就因為雨勢而延後，停賽2小時後，大會決定剩下的預賽皆以4局完成比賽，也使得今天預賽都打得更加緊張刺激。

預賽4勝的羅東高工提前確定晉級冠軍戰，最後一場預賽對上花蓮體中，以3比2獲勝、預賽5戰全勝；玉高藍隊與成功商水交手，則攸關玉高藍隊能否晉級，玉高藍隊終場以5比2擊敗成功商水。

玉高藍隊與花蓮體中預賽都是3勝1敗1和、戰績相同，兩隊比較對戰優質率後，由玉高藍隊取得冠軍戰門票。

冠軍戰玉高藍隊由投手李承洲先發，羅東高工則派出投手李鎮宸掛帥，兩名投手都演出優質先發，投完7局同樣僅失2分，7局打完2比2僵持不下，比賽進入突破僵局制延長賽。

玉高藍隊8局上把握得分機會，強迫取分戰術造成對手失誤，攻勢串聯一口氣攻下4分，8局下羅東高工追分，滿壘情形下連續擊出3支安打、追回3分，並持續攻占滿壘，玉高藍隊最後以再見雙殺化解危機，奪下首屆高林盃冠軍。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

網球／ATP布隆菲希爾挑戰賽 許育修攜黃琮豪男雙奪冠

首屆高林盃青棒賽玉里開打 宜花東6隊參賽

亞洲盃女籃／全勝奪冠 中華隊完成重返一級目標

日本羽賽／楊博涵劉廣珩不敵世界第1男雙 無緣冠軍戰

相關新聞

U12世界盃／胡誠恩雙響砲！中華隊17比0扣倒德國 明戰墨西哥閉門打

中華隊開路先鋒胡誠恩首局首打席開轟，第4局再炸滿貫砲，加上德國隊10次保送，讓中華隊在壘間活躍，最終提前4局以17：0擊...

中職／台灣狼響應回饋基層棒球計畫 捐新台幣400萬元

中華職棒今天發布新聞稿表示，去年世界12強棒球賽期間引起熱潮的TAIWAN服飾，來自本土成衣製造商TAIWOLF台灣狼，...

中職／彭政閔成漫畫主角笑稱帥 看喝中藥片段回憶湧現

改編彭政閔自傳的漫畫「一百萬次的揮棒」今天舉行對談會，彭政閔稱讚漫畫主角「碰碰」形象100分、「比我帥」，看到漫畫還原喝...

中職／兄弟K歌主題日兩場已售6.5萬張 大巨蛋外野音響也全面升級

中信兄弟隊龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題周活動，預計再次在台北大巨蛋湧入驚人人潮，兄弟球團今天...

中職／桃猿響樂趴公布演出陣容 大巨蛋變身超大型音樂廳

樂天桃猿隊主題日「響樂趴」邁入第三屆，今年首度移師台北大巨蛋舉辦，成為台灣職棒史及音樂史上首次在台北大巨蛋導入完整古典交...

中職／味全龍8月初「攻蛋」攜手SUBWAY 兩天都有賽後演唱

味全龍隊8月5、6日平日賽事出戰中信兄弟隊，將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與全球潛艇堡品牌Subway聯手推出「SUBWA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。