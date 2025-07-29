高林盃／玉里高中藍隊延長賽擊敗羅東高工 奪首屆冠軍

首屆高林盃青棒邀請賽今天冠軍戰由羅東高工及地主玉里高中藍隊交手，兩隊7局打完2比2僵持不下，玉高藍隊延長賽8局上搶下4分，8局下守住滿壘危機，終場以6比5拿下冠軍。

受到雨勢影響，高林盃最後一日賽程一早就因為雨勢而延後，停賽2小時後，大會決定剩下的預賽皆以4局完成比賽，也使得今天預賽都打得更加緊張刺激。

預賽4勝的羅東高工提前確定晉級冠軍戰，最後一場預賽對上花蓮體中，以3比2獲勝、預賽5戰全勝；玉高藍隊與成功商水交手，則攸關玉高藍隊能否晉級，玉高藍隊終場以5比2擊敗成功商水。

玉高藍隊與花蓮體中預賽都是3勝1敗1和、戰績相同，兩隊比較對戰優質率後，由玉高藍隊取得冠軍戰門票。

冠軍戰玉高藍隊由投手李承洲先發，羅東高工則派出投手李鎮宸掛帥，兩名投手都演出優質先發，投完7局同樣僅失2分，7局打完2比2僵持不下，比賽進入突破僵局制延長賽。

玉高藍隊8局上把握得分機會，強迫取分戰術造成對手失誤，攻勢串聯一口氣攻下4分，8局下羅東高工追分，滿壘情形下連續擊出3支安打、追回3分，並持續攻占滿壘，玉高藍隊最後以再見雙殺化解危機，奪下首屆高林盃冠軍。

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