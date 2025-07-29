U12世界盃／台墨29日交手 視天候閉門比賽

U12世界盃棒球賽台灣隊明天將與墨西哥比賽，由於台南市政府已宣布停班停課，明天將視天候狀況閉門比賽、不開放觀眾入場。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場舉行，受雨勢影響，原訂今天下午舉行的日本與墨西哥比賽、古巴與澳洲比賽延賽，擇日補賽；而上午巴拿馬與捷克比賽、南非與多明尼加比賽保留至今晚續戰。

台灣隊預賽依序擊敗古巴、澳洲，昨天不敵日本，今天擊敗德國後，目前預賽戰績3勝1敗、晉級機會大，預賽最後一戰表定將於明天晚間與墨西哥交手。

中華民國棒球協會表示，受到雨勢影響，台南市政府宣布明天停班停課，為了讓賽程不受到太大影響，明天將視天候狀況進行閉門比賽、不開放觀眾入場，但提供現場轉播服務。

棒協表示，明天原訂在少棒副球場上午10時30分開打的捷克與南非比賽，與下午2時30分開打的德國與古巴比賽時間對調。已購買明天台灣與墨西哥比賽門票的觀眾，依相關規定完成退票。

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