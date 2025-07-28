U12世界盃／胡誠恩雙響砲！中華隊17比0扣倒德國 明戰墨西哥閉門打
中華隊開路先鋒胡誠恩首局首打席開轟，第4局再炸滿貫砲，加上德國隊10次保送，讓中華隊在壘間活躍，最終提前4局以17：0擊敗德國，在U12世界盃棒球賽預賽取得3勝1敗。中華隊明天將在預賽最後一戰碰上3勝0敗的墨西哥隊，攸關帶進複賽的戰績，因配合台南市停班停課規定，因此賽事閉門進行。
胡誠恩今天在首局就開轟，也是中華隊在本屆賽會的第一發全壘打，帶動球隊氣勢，下一棒李權恩靠保送、投手犯規攻占得點圈，陳啟盛二壘打再下一城，德國後續因保送、暴投仍有一、三壘有人危機，結果投手牽制一壘，反而讓三壘上的陳啟盛上演盜本壘，單局進帳3分。
德國投手在第2局保送連發，又給予中華隊一出局、滿壘機會，最終在這局再取3分，包括陳啟盛安打帶有1分打點、古夢杰滿壘選到保送。
德國第二任投手布勞赫（Mona Duja Brauch）為女選手，第3局登板僅被敲1安打，讓中華隊首度單局分數掛蛋，但進入第4局也未能擋住對手火力，失血5分後，留下滿壘局面換投，胡誠恩隨即炸裂滿貫砲、單場雙響砲，中華隊最終在第4局灌進11分。
中華隊共用3任投手，陳宇申投2局，以及李昀潤、侯東佑各投1局無失分。
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