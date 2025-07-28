快訊

預告縮短俄羅斯50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

51歲「酒國名花」遭上銬逮捕！凌威威涉擄人傷害 10萬元交保

U12世界盃／胡誠恩雙響砲！中華隊17比0扣倒德國 明戰墨西哥閉門打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
胡誠恩單場雙響砲。圖／中華棒協提供
胡誠恩單場雙響砲。圖／中華棒協提供

中華隊開路先鋒胡誠恩首局首打席開轟，第4局再炸滿貫砲，加上德國隊10次保送，讓中華隊在壘間活躍，最終提前4局以17：0擊敗德國，在U12世界盃棒球賽預賽取得3勝1敗。中華隊明天將在預賽最後一戰碰上3勝0敗的墨西哥隊，攸關帶進複賽的戰績，因配合台南市停班停課規定，因此賽事閉門進行。

胡誠恩今天在首局就開轟，也是中華隊在本屆賽會的第一發全壘打，帶動球隊氣勢，下一棒李權恩靠保送、投手犯規攻占得點圈，陳啟盛二壘打再下一城，德國後續因保送、暴投仍有一、三壘有人危機，結果投手牽制一壘，反而讓三壘上的陳啟盛上演盜本壘，單局進帳3分。

德國投手在第2局保送連發，又給予中華隊一出局、滿壘機會，最終在這局再取3分，包括陳啟盛安打帶有1分打點、古夢杰滿壘選到保送。

德國第二任投手布勞赫（Mona Duja Brauch）為女選手，第3局登板僅被敲1安打，讓中華隊首度單局分數掛蛋，但進入第4局也未能擋住對手火力，失血5分後，留下滿壘局面換投，胡誠恩隨即炸裂滿貫砲、單場雙響砲，中華隊最終在第4局灌進11分。

中華隊共用3任投手，陳宇申投2局，以及李昀潤、侯東佑各投1局無失分。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊

延伸閱讀

德媒：德軍準備發展遠程戰鬥無人機 可深入敵境打擊

影／德國火車出軌釀3死多重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

德國火車出軌 至少3死多人受傷

U12世界盃／中華隊不敵日本吞首敗 教頭給信心：他們會越打越好

相關新聞

U12世界盃／胡誠恩雙響砲！中華隊17比0扣倒德國 明戰墨西哥閉門打

中華隊開路先鋒胡誠恩首局首打席開轟，第4局再炸滿貫砲，加上德國隊10次保送，讓中華隊在壘間活躍，最終提前4局以17：0擊...

中職／兄弟K歌主題日兩場已售6.5萬張 大巨蛋外野音響也全面升級

中信兄弟隊龍角散草本喉糖「CHANNEL B Vol.2」K歌主題周活動，預計再次在台北大巨蛋湧入驚人人潮，兄弟球團今天...

中職／彭政閔成漫畫主角笑稱帥 看喝中藥片段回憶湧現

改編彭政閔自傳的漫畫「一百萬次的揮棒」今天舉行對談會，彭政閔稱讚漫畫主角「碰碰」形象100分、「比我帥」，看到漫畫還原喝...

中職／桃猿響樂趴公布演出陣容 大巨蛋變身超大型音樂廳

樂天桃猿隊主題日「響樂趴」邁入第三屆，今年首度移師台北大巨蛋舉辦，成為台灣職棒史及音樂史上首次在台北大巨蛋導入完整古典交...

中職／味全龍8月初「攻蛋」攜手SUBWAY 兩天都有賽後演唱

味全龍隊8月5、6日平日賽事出戰中信兄弟隊，將在台北大巨蛋擔任主場球隊，與全球潛艇堡品牌Subway聯手推出「SUBWA...

中職／味全龍hololive night主題日攻蛋 4成員與啦啦隊虛實聯手應援

日本超人氣VTuber事務所hololive production，首次與職棒球隊味全龍隊跨界合作，8月29至31日在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。