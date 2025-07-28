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中職／台灣狼響應回饋基層棒球計畫 捐新台幣400萬元

中央社／ 台北28日電
中華職棒表示，本土成衣製造商TAIWOLF台灣狼響應基層棒球回饋計畫，總計捐出新台幣400萬元，日前中職明星賽前，新竹縣五峰國小棒球隊作為代表學校接受致贈。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真　114年7月28日 中央通訊社
中華職棒表示，本土成衣製造商TAIWOLF台灣狼響應基層棒球回饋計畫，總計捐出新台幣400萬元，日前中職明星賽前，新竹縣五峰國小棒球隊作為代表學校接受致贈。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真　114年7月28日 中央通訊社

中華職棒今天發布新聞稿表示，去年世界12強棒球賽期間引起熱潮的TAIWAN服飾，來自本土成衣製造商TAIWOLF台灣狼，台灣狼響應回饋基層棒球計畫，總計捐出新台幣400萬元。

去年世界12強棒球賽台灣奪冠，教練與球員所穿的TAIWAN服飾在全台掀起熱潮，來自台灣本土的成衣製造商TAIWOLF台灣狼，為感謝教練、球員與全台球迷的支持，並響應中職會長蔡其昌所發起的基層棒球回饋計畫，特別請12強團隊共40名教練與球員分別指定40所三級棒球學校，由台灣狼捐助每校棒球隊10萬元器材補助金，總計400萬元整，用實際行動支持基層棒球發展。

中職透過新聞稿表示，這份來自世界12強團隊共同延伸的計畫，不僅關注偏鄉教育資源的不足，更期盼透過實質幫助，讓更多熱愛棒球的孩子能在夢想的跑道上勇敢前行。

蔡其昌感謝TAIWOLF台灣狼的加入與支持，攜手實踐棒球人的初心與使命，為孩子的體育夢想與教育扎根注入新力量。

今年中職明星賽賽前有安排捐贈儀式，邀請到由世界12強賽冠軍總教練曾豪駒所指定的受贈學校新竹縣五峰國小棒球隊，作為代表學校接受致贈，透過象徵性的時刻，傳遞棒球人的溫暖與力量，讓關懷延伸至台灣每一個角落。

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